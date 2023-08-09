الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس في الوجه القبلي

قيادات جامعة الأزهر،
قيادات جامعة الأزهر، فيتو

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال زيارته اليوم لفرع الجامعة بأسيوط، بحضور الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، على عقد لقاء مفتوح مع عمداء كليات فرع الوجه القبلي وأعضاء هيئة التدريس بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بنين بأسيوط.

قطاعات جامعة الأزهر

وذلك لبحث مقترحات النهوض والارتقاء بجميع قطاعات جامعة الأزهر، وبحث التحديات التى تواجه  تقدم الجامعة، خاصة وأن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة على مستوى العالم، حيث يصل عدد كلياتها 90 كليةً و18 معهدًا تضم ما يزيد عن نحو نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ، إضافة إلى نحو 40 ألف طالب وافد من مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء هيئة التدريس؛ للتغلب على مثل هذه التحديات، وإيجاد حلول عملية لها.

Advertisements

وخلال كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور، مؤكدًا حرصه الشديد على حضور مثل هذه اللقاءات، ومطالبته الدائمة بتنظيمها؛ لتكون فرصة طيبة للرد على عديد من الاستفسارات التي تدور في أذهان أعضاء هيئة التدريس وجميع المنتمين للجامعة، والتي تتعلق بعديد من القرارات والهدف منها.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي ضمن عديد من اللقاءات التي يشارك فيها للإجابة عن الأسئلة، وسماع الاقتراحات؛ من أجل اتخاذ قرارات بشأنها بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المنتمين للجامعة؛ لحثهم على المشاركة فيها، وإشعارهم بأهمية مشاركتهم في صنع القرارات.

إحياء المجالس العلمية بكليات جامعة الأزهر

كما تطرق  إلى أهمية إحياء المجالس العلمية بكليات الجامعة؛ نظرًا لما تضيفه من أهمية بالغة وشحذ الهمم للباحثين والطلاب.

من جانبه رحب الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، برئيس الجامعة والضيوف الكرام، وأوضح أن هذه اللقاءات تساعد في بيان الهدف من القرارات التي تتخذها الجامعة؛ وذلك غلقًا للباب أمام مروجي الشائعات ومثبطي الهمم، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة الإيجابية والوقوف بالمرصاد لمن تسول له نفسه النيل من الأزهر أو رموزه.

وخلال اللقاء وجه الحضور الشكر لرئيس الجامعة؛ لجهوده المشكورة التي يبذلها من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع كليات الجامعة على مستوى الجمهورية؛ والحرص على التطوير المستمر ومواكبة التطورات العلمية والعملية من أجل تخريج أجيال أزهرية وطنية؛ تسهم في رفعة الوطن وجعل راية جامعة الأزهر عالية خفاقة على مستوى العالم.

وعلى هامش اللقاء قام  رئيس الجامعة بالإجابة عن عديد من التساؤلات والاستماع للاقتراحات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووعد فضيلته بأخذ هذه المقترحات مأخذ الجد والعمل على تلبيتها.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي،  درع فرع الجامعة لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كما تم تقديم درع كلية الطب لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ تقديرًا لجهودهما.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة الأزهر قطاعات جامعة الأزهر إحياء المجالس العلمية بكليات جامعة الأزهر كلية الطب بنين بأسيوط

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال التطوير بمركز بيوتكنولوجيا التخمرات والميكروبيولوجيا

رئيس جامعة الأزهر يوجه باستثمار منتجات كلية الزراعة لخدمة منسوبي الجامعة

نائب رئيس جامعة الأزهر يروي قصة يهودي تسبب في نزول آية قرآنية

جامعة الأزهر تطلق قافلة حماية اجتماعية شاملة بمدينة أهالينا في القاهرة، اليوم

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة سيد عبد الحفيظ المقبلة بعد رحيله عن الأهلي

بعد عرض المليار دولار، محمد صلاح ينشر صورة بجوار شعار ليفربول

نهضة مصر تكشف حقيقة طرح كتاب الأضواء للغة العربية بـ 670 جنيهًا

مكاسبهم تخطت 100 مليار جنيه، أنباء عن حملة رقابية لإسقاط أباطرة السجائر

الأهلي يرفع عرضه لحسم صفقة البرازيلي سوزا

الفنانة فيدرا تطالب بالمساواة بين مصلى السيدات والرجال: ليه بنتعامل كدرجة تانية (فيديو)

حسين الشحات يقضي عطلته الصيفية

موعد مباراة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف عظام طفل لنوع غير معروف من البشر

سلطان النيادي يوجه رسالة لوسائل الإعلام من الفضاء

سيدة أمريكية تنجو من هجوم ثعبان بطريقة غريبة

فريق دولي يكشف سبب انفجار الماس

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 9-8-2023

المزيد

انفوجراف

تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين في الدولة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

للمصيفين، دليل أحكام الصلاة على الشواطئ وفي أماكن التنزه

تفسير حلم جمع القطن فى المنام وعلاقته بزوال الأحزان والعيش في أجواء هادئة

المزيد
الجريدة الرسمية