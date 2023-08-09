رئيس جامعة الأزهر يقيم لقاءً مفتوحًا مع أعضاء هيئة التدريس في الوجه القبلي

حرص الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال زيارته اليوم لفرع الجامعة بأسيوط، بحضور الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، على عقد لقاء مفتوح مع عمداء كليات فرع الوجه القبلي وأعضاء هيئة التدريس بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بنين بأسيوط.

قطاعات جامعة الأزهر

وذلك لبحث مقترحات النهوض والارتقاء بجميع قطاعات جامعة الأزهر، وبحث التحديات التى تواجه تقدم الجامعة، خاصة وأن جامعة الأزهر هي أكبر جامعة على مستوى العالم، حيث يصل عدد كلياتها 90 كليةً و18 معهدًا تضم ما يزيد عن نحو نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ، إضافة إلى نحو 40 ألف طالب وافد من مختلف دول العالم، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع أعضاء هيئة التدريس؛ للتغلب على مثل هذه التحديات، وإيجاد حلول عملية لها.

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وخلال كلمته نقل رئيس الجامعة تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للحضور، مؤكدًا حرصه الشديد على حضور مثل هذه اللقاءات، ومطالبته الدائمة بتنظيمها؛ لتكون فرصة طيبة للرد على عديد من الاستفسارات التي تدور في أذهان أعضاء هيئة التدريس وجميع المنتمين للجامعة، والتي تتعلق بعديد من القرارات والهدف منها.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا اللقاء يأتي ضمن عديد من اللقاءات التي يشارك فيها للإجابة عن الأسئلة، وسماع الاقتراحات؛ من أجل اتخاذ قرارات بشأنها بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المنتمين للجامعة؛ لحثهم على المشاركة فيها، وإشعارهم بأهمية مشاركتهم في صنع القرارات.

إحياء المجالس العلمية بكليات جامعة الأزهر

كما تطرق إلى أهمية إحياء المجالس العلمية بكليات الجامعة؛ نظرًا لما تضيفه من أهمية بالغة وشحذ الهمم للباحثين والطلاب.

من جانبه رحب الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، برئيس الجامعة والضيوف الكرام، وأوضح أن هذه اللقاءات تساعد في بيان الهدف من القرارات التي تتخذها الجامعة؛ وذلك غلقًا للباب أمام مروجي الشائعات ومثبطي الهمم، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة الإيجابية والوقوف بالمرصاد لمن تسول له نفسه النيل من الأزهر أو رموزه.

وخلال اللقاء وجه الحضور الشكر لرئيس الجامعة؛ لجهوده المشكورة التي يبذلها من أجل تقديم الدعم اللازم لجميع كليات الجامعة على مستوى الجمهورية؛ والحرص على التطوير المستمر ومواكبة التطورات العلمية والعملية من أجل تخريج أجيال أزهرية وطنية؛ تسهم في رفعة الوطن وجعل راية جامعة الأزهر عالية خفاقة على مستوى العالم.

وعلى هامش اللقاء قام رئيس الجامعة بالإجابة عن عديد من التساؤلات والاستماع للاقتراحات من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ووعد فضيلته بأخذ هذه المقترحات مأخذ الجد والعمل على تلبيتها.

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، درع فرع الجامعة لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، كما تم تقديم درع كلية الطب لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للوجه القبلي؛ تقديرًا لجهودهما.