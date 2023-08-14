الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

العثور على جثمان شاب في ترعة الإسماعيلية

العثور على جثمان
العثور على جثمان في ترعة الإسماعيلية، فيتو

عثر عدد من أهالي منطقة أبو سلطان الواقعة في طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، على جثمان شاب غريق بترعة الإسماعيلية.   

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إخطار بالعثور على جثمان  

وكان المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثمان شاب بترعة الإسماعيلية بواسطة الأهالي.   

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة والجثمان محل البلاغ.  

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ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف حيث تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الحميات ليكون تحت تصرف النيابة.  

وتبين أن المتوفى يدعى شريف صبري عبد الله يبلغ من العمر 18 عاما، من سكان مدينة أبو كبير في محافظة الشرقية. 

وكانت قوات الإنقاذ النهرى في محافظة الإسماعيلية، تمكنت في وقت سابق من انتشال شاب يبلغ من العمر 19 عاما عقب غرقه بترعة السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقرية القراقره نتيجة الاستحمام بالترعة.  

إخطار بغرق شاب 

وتلقى المركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة اخطار يفيد بغرق شاب بترعه السويس، بالقرب من الكوبرى الخرسانى لقريه القراقره نتيجه الاستحمام بالترعه.  

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفعت قوات الإنقاذ النهرى بفرقة بالتنسيق المسبق بين الشبكة الوطنية واطقم الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية لمحافظة الإسماعيلية وفى تواجد رئيسة القرية مع فرق الطوارئ المختلفة والإسعاف.  

وتم استخراج جثمان الغريق من الترعة وتبين إن الشاب المتوفي يدعى  محمد عيد زايد وتم نقل الجثمان لثلاجة مستشفى فايد التخصصى لتكون تحت تصرف النيابة. 

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