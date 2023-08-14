صحة الإسماعيلية تستقبل 452 مواطنًا خلال أول أيام قافلة أبوصوير الطبية

نظمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانية في وحدة أبوصوير البلد، تستهدف أهالي مركز ومدينة أبوصوير.

عدد المنتفعين من القافلة

وقدمت القافلة الطبية بالكشف على 452 مواطنا في أول أيامها، بدأت اليوم الاثنين الموافق 14 أغسطس 2023 ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تخصصات القافلة الطبية

ومن جانبه قال الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

جانب من فعاليات القافلة، فيتو

الخدمات المقدمة

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد 116 مواطنا بعيادة الباطنة و59 مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 12 سيدة بالإضافة إلى استقبال عدد 122 حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال 34 حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد 52 حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد 33 سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الأسنان عدد 24 حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.



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