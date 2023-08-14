الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

"التضامن" تبدأ بنشر فرق عمليات في القرى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

بطاقات الخدمات المتكاملة،
بطاقات الخدمات المتكاملة، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف تحت عنوان  حملة "المليون بطاقة" خدمات متكاملة.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 

أعلنت "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعي عن بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة. 

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثالثة 


وتعتمد الحملة في آليات عملها على تفعيل مكاتب تأهيل متنقلة في مراكز وقرى مصر كافة، وسيتم الإعلان عن مواعيد وجود الحملات للمكاتب المتنقلة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة والمحافظات.

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وفي وقت سابق أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء المرحلة الثالثة من استخراج كروت الخدمات المتكاملة مع بداية شهر أغسطس الجاري، وذلك في محافظات" القاهرة -الجيزة - القليوبية، الإسكندرية، المنوفية، الغربية- الشرقية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، الاسماعيلية - السويس- قنا، سوهاج"، وسيتم التوسع التدريجي في أماكن تغطية الحملة بما يشمل كافة أنحاء الجمهورية.

حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة 

 كما يتم بدء إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن "الإعاقات البسيطة - المستوى الأول"، حيث وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الإعاقات التي سيتم تسجيلها في المرحلة الثالثة تتضمن الإعاقة البسيطة  وهي مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولكن يمكنه أن يقوم بها دون مساعدة، والإعاقات الحركية البسيطة مثل " شلل بسيط بطرف أو بأطراف متعددة - ضمور العضلات البسيط - تيبس المفاصل- إصابات وتشوهات العمود الفقري - بتر أصابع أوسلاميات متعددة بالطرف الواحد – عيوب خلقية – ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي – الشلل الدماغي البسيط – خلل بالأعصاب الطرفية "، بالإضافة إلى الإعاقة البصرية " ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل"، والإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل فى الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة".

كما من بين الإعاقات التي تتضمنها المرحلة الثالثة أيضا الإعاقة الذهنية " وجود تأخر ذهني بمعامل ذكاء يتراوح من 69:52 على أحد مقاييس الاختبار المعتمدة"، والإعاقات المتعددة ذات التأثير البسيط على أداء الشخص، فضلًا عن أمراض الدم ذات التأثير البسيط من الآتي:" الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا".

 

وأوضحت القباج أن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة تتضمن مرحلتين، الأولى تتمثل في التقييم الطبي وفقًا لنموذج الكشف الطبي المميكن والمعتمد من أحد المستشفيات التابعة لـ" وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة – مستشفيات هيئة الشرطة "، والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة، وذلك من خلال الحجز على موقع وزارة الصحة والسكان، أما المرحلة الثانية فتتمثل في التقييم الوظائفي من قبل مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد مدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة القصور أو الخلل المحدد بالتقييم الطبي.

 

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