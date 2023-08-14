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أخبار مصر

التضامن: إطلاق برامج تدريبية للطلاب تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي , فيتو

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إطلاق حزمة من البرامج التدريبية للطلاب الراغبين فى إقامة مشروعات إنتاجية أثناء فترة دراستهم بالجامعة. 

 

تدريب 10 آلاف طالب بمجال إعداد دراسات الجدوى

وتستهدف المبادرة تدريب 10 آلاف طالب خلال العطلة الصيفية بدءً من شهر أغسطس الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، وسيتم تنفيذ دورات تدريبية في مجال إعداد دراسات الجدوى، والتسويق، والشمول المالي، والحرف التراثية واليدوية، وسوف يتم اختيار أفضل 10 دراسات جدوى لكل جامعة من بين المشاركين في الورش التدريبية وتقدم الوزارة فرصًا تمويلية بقيمة مالية تتراوح من 10 آلاف جنيه حتى 15 ألف جنيه للمشروع الواحد بإجمالي 5000 آلاف مشروع إنتاجي تساهم في تحفيز الطلاب على العمل والإنتاج وعلى الاستقلالية المالية منذ الصغر.

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وأشارت القباج إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب الجامعات والمعاهد وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية أو من تستهدفهم الوزارة في برامجها المختلفة، اتساقًا مع مبادرة تكافؤ الفرص التعليمية والتي تستهدف بالأساس دعم القدرات الاجتماعية والمادية للطلاب وتنمية الوعي بالقضايا الاجتماعية والوطنية.

وكانت الوزارة قد أطلقت مبادرة "الطالب المنتج" منذ شهرين من جامعة عين شمس، وفي حضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، على أن يتم تعميمها في 31 جامعة حكومية وخاصة، حيث تسعى الوزارة إلى تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل لهم لإطلاق مشروعاتهم الخاصة.

ولفتت إلى أن الاشتراك في الدورات التدريبية والتأهيلية بالمجان لكافة طلاب الجامعات ومن الجنسين، حيث تمثل الدورات فرصة للطلاب للحصول على المعارف والخبرات اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاجية تدر دخلا مستمرًا، حتى ولو كان متنوعًا في قيمته، بغية توجيه فكر الطلاب وممارساتهم إلى الإنتاج والاستثمار، وحتى يشعروا بالإنجاز، مؤكدة أن المبادرة يتم تنفيذها بالشراكة مع بنك ناصر الاجتماعي الذي بات يلعب دورًا اجتماعيًا واستثماريًا مهمًا داخل الجامعات، كما تم التأكيد على أن المبادرة سيتم التوسع فيها داخل المعاهد الفنية أيضًا.

ومن جانبه أشار الدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن بالجامعات إلى أن الدورات سوف تنتهي بإقامة معارض لمنتجات المشروعات الانتاجية بالتعاون مع منتجات الأسر داخل كل جامعة لعرض المنتجات للطلاب على أن يكون ذلك فى نهاية العطلة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد، ويمنح الطالب شهادة اجتياز للدورات التدريبية كما يتم اختيار المشروعات الفائزة بالمنح من خلال لجان تشكلها وزارة التضامن بالتعاون مع قطاعات شئون البيئة بالجامعات المختلفة، وسوف يتم تلقى طلبات الطلاب الراغبين في المشاركة في المنح التدريبية داخل مقر وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات.

 

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