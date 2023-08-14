برشلونة، العقوبات المنتظرة ضد تشافي ورافينيا بعد الطرد أمام خيتافي

برشلونة، كشف تقرير صحفي عن العقوبات المنتظرة ضد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والبرازيلي رافينيا لاعب الفريق، بعد طردهما خلال مواجهة خيتافي، مساء أمس الأحد، بالجولة الأولى من الدوري الاسباني" الليجا".

وفي الدقيقة 42، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه رافينيا بعد ضربه جاستون ألفاريز بالمرفق، وحصل تشافي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70، بعد مطالبته للحكم بإشهار أي بطاقة ضد دخيني، لاعب خيتافي نظرا لتدخله على الزلزولي.

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ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا ووفقا للمادة 120 المتعلقة بالطرد المباشر، سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين كحد أدنى.

أما بالنسبة لطرد تشافي بسبب الاحتجاج، فسيتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين وفقا للمادة 127.

وكان إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وجه رسالة غاضبة عقب تعادل البلوجرانا مع مضيفه خيتافي سلبيا، أمس الأحد، في إطار الجولة الأولى من الليجا.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، من نصب رافينيا مهاجم برشلونة، وخايمي ماتا لاعب خيتافي، بالإضافة إلى مدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، كما طالب الضيوف بأكثر من ركلة جزاء.

وكتب إنريك ماسيب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما حدث اليوم عار.. نحن من نحب كرة القدم الجيدة والعروض، نشعر اليوم بالحزن والغضب".

وأردف: "الوقت الحقيقي للعب مؤسف.. المخالفات السخيفة والاستفزازية مستمرة.. إذا استمر هذا الأمر سيدمرون كرة القدم، اللاعب الجيد يعاني، واللاعب العنيف ينجح.. هذه هي الحقيقة".

ويستعد برشلونة، حامل اللقب في الموسم الماضي، لاستضافة قادش ضمن منافسات الجولة الثانية من الليجا، الأحد المقبل.

برشلونة يتعادل مع خيتافي

تعادل فريق برشلونة وضيفه خيتافي سلبيا على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني - الليجا.

وشهدت المباراة إنذار تسعة لاعبين و3 حالات طرد من الفريقين.

وقام رافينيا بضرب جاستون ألفاريز لاعب خيتافي، من دون كرة، ليشهر الحكم سيزار سوتو جرادو، البطاقة الحمراء المباشرة لنجم برشلونة في الدقيقة 42.

كما تلقى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، البطاقة الحمراء في الدقيقة 71 بعد اعتراضه على حكم اللقاء.

وتعرض خايمي ماتا لاعب خيتافي للطرد في الدقيقة 57.

رقم سلبي لبرشلونة

وفشل برشلونة في هز شباك مضيفه خيتافي طوال 90 دقيقة، وأضاع برشلونة عدد من الفرص السانحة التي كانت كفيلة بحسم اللقاء لصالحه.

وووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن برشلونة تعادل (0-0) في الجولة الافتتاحية للموسم الثاني على التوالي، ولأول مرة في تاريخه.