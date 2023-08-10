قصة تأسيس الجيش الوطني الليبي

احتفالاً بالذكرى الـ 83 على إنشائه

في ظل احتفال ليبيا بالذكرى الـ83 على تأسيس الجيش، نسلط في هذا التقرير الضوء على قصة نشأة القوات المسلحة الليبية وأبرز المحطات التي مرت بها.



تأسيس الجيش الليبي في فترة الاحتلال الإيطالي



تأسس الجيش الليبي، عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

الجيش الليبي، فيتو

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك التاريخ كان الأمير إدريس السنوسي وجه الدعوة إلى اجتماع في منزله بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1939 لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو الاجتماع الذي حضره 40 من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر واستمر ثلاثة أيام.

واتفق جميع القادة الليبيين على تفويض إدريس للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة في تحرير ليبيا.

وفي يونيو 1940 بادرت إيطاليا بإعلان الحرب انطلقت مفاوضات مع الإنجليز، ونتج عنها اتفاق على تشكيل وحدات من الليبيين للقتال من أجل تخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

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الجيش الليبي، فيتو

ونشأ الجيش الليبي في الأساس على الروح الوطنية البالغة والمؤثرة منذ التقى كل رجال وشباب ليبيا، وانضموا ضمن الجيش السنوسي في 9 أغسطس 1940.

وتأسست الكلية العسكرية الملكية العام 1957 في بنغازي، وذلك بعد سنوات من تشكيل الجيش، إذ منح الملك إدريس قصر الغدير في حيبوعطني، حيث كان يسكن، ليكون مقرًّا لها.

وكان قوام الدفعة الأولى التي تخرجت صيف 1959 واحدًا وثلاثين طالبًا، ومعهم أربعة من المغرب صاروا ضباطًا في بلادهم.

الجيش الليبي، فيتو

وعندما نالت ليبيا استقلالها عام 1951؛ شكل المحاربون القدامى في جيش السنوسي الأصلي نواة ما عرفت بالجيش الملكي الليبي.

على الرغم من أن الجيش الليبي كانت لديه كميات كبيرة من المعدات القتالية الموجودة تحت تصرفه إلا أن الغالبية العظمى تم شراؤها من الاتحاد السوفيتي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وكانت قديمة إلى حد كبير حيثُ ظهرت عيوبها خِلال فترة الحرب الأهلية الليبية.



فترة الجماهيرية الليبية



في الفترةِ المُمتدة من أواخر السبعينات إلى أواخر الثمانينيات؛ تورّطَ الجيش الليبي في أربع عمليات توغل كبيرة على الأراضي التشادية لكنّه عانى من خسائر فادحة في هذه الصراعات وَخاصّة في حرب تويوتا عام 1987 ويرجعُ ذلك إلى حد كبير إلى سوء التكتيكات والمساعدات الغربية التي حصلت عليها دولة تشاد.

في عام 2009 قدّرَ المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن عدد القوات البرية للجماهيرية العربية الليبية قد بلغَ 25.000 جنديًا معَ مجندين إضافيين قُدّر عددهم بـ 25.000 مجند آخر ما يعني 50.000 كعدد إجمالي.

وتدخل الجيش الليبي في عدد من المعارك من بينها غزو أوغندا من قبل القوات التنزانية والمنفيين الأوغنديين في عام 1978؛ أرسلت ليبيا قوات تُقدّر بما بين 2000 إلى 2500 جنديًا للمساعدة في الدفاع عن عنتيبي وكمبالا من خلال تغطية تقاطعات الطرق بالمدرعات.

وفي وقت لاحق وجهت القوات الليبية عبرَ كنائب مشاة لشن هجمات على الأرض لكنها فشلت في ذلك وقُتل حوالي 600 جندي ليبي خلال العملية فيمَا تم سحب الباقي على عجل.

الصراع التشادي الليبي



بعد ما يقرب من عقدين من الزمن؛ انتهت محاولات العقيد معمر القذافي لضم شمال تشاد عام 1987 ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام خسرت ليبيا كل الأراضي التي احتلتها في تشاد كما خسرت ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار من الأسلحة وثلث قواتها البالغ عددها 15.000 جندي كما قُتل أكثر من 4984 جندي ليبي على أيدي القوات التشادية بين

في هذهِ الحرب؛ عرضت القوات التشادية بعض الابتكارات التكتيكية المستحدثة مثل استخدامها لسيارات تويوتا في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وسيارات بانهارد الفرنسية الصنع كما استعملت صواريخ ميلانو المضادة للدبابات وصواريخ أخرى مضادة للطائرات بغرضِ تدمير الدبابات والطائرات الليبية.



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