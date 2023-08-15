زي النهارده، قصة استرداد طالبان حكم أفغانستان بعد سنوات من الصراع المسلح في البلاد

في مثل هذا اليوم من عام 2021، استعادت حركة طالبان السيطرة على أفغانستان وتوَّجت حملتها العسكرية بتسلُّم كابل بعد انهيار الحكومة الأفغانية وقواتها ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني السلطة إثر الانسحاب الأمريكي من البلاد.

تاريخ نشأة طالبان وأسباب تأسيسها

طالبان، هي حركة إسلاميَّة سِيَاسِية مُسلحة تكونت من طلبة المدارس الدينية في باكستان بقيادة الملا محمد عمر خلال فترة التسعينيات، وتهدف لتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة إمارة إسلامية في أفغانستان.

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كانت الحركة إحدى الفصائل البارزة في الحرب الأهلية الأفغانية، ومعظم منتسبيها كانوا طلبة من مناطق البشتون في شرق وجنوب أفغانستان الذين تلقوا تعليمهم في مدارس إسلامية تقليدية، وقاتلوا خلال فترة الحرب السوفيتية الأفغانية بقيادة الملا عمر.

انتشرت الحركة سريعًا في معظم أفغانستان، وحَكمَت أجزَاءً كبيرة من أفغانستان وسيطرت على العاصمة الأفغانية كابل في سبتمبر 1996م وأعلنت قيام الإمارة الإسلامية في أفغانستان ونقلت العاصمة إلى قندهار، واستمرت بالحكم حتى 2001.

أطيح بها بعد غزو الولايات المتحدة لأفغانستان في ديسمبر 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر.،وفي ذروتها لم تعترف بحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية دبلوماسيا إلا ثلاث دول فقط: باكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أعادت المجموعة تنظيم صفوفها لاحقًا كحركة مقاومة لمحاربة السلطة المدنية المدعومة من الولايات المتحدة وقوات إيساف بقيادة الناتو وتم إدانة حركة طالبان دوليًا بسبب معاملتها الوحشية للعديد من الأفغان كما اعتبرتها الحكومة الأفغانية المدنية السابقة حركة خوارج تشوه صورة الإسلام.

جرائم موثقة في تاريخ حركة طالبان

خلال فترة حكم حركة طالبان من 1996 إلى 2001، ارتكبت مع حلفائها مذابح ضد المدنيين الأفغان، وحرمت إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لـ 160 ألف مدني جائع، واتخذت سياسة الأرض المحروقة، وحرقت مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، ودمرت عشرات الآلاف من المنازل.

وأثناء سيطرتها على أفغانستان قامت الحركة بحظر الأنشطة ووسائل الإعلام بما في ذلك الرسومات والتصوير الفوتوغرافي والأفلام التي تصور الأشخاص أو الكائنات الحية الأخرى.

علاقة حركة طالبان بالمرأة في أفغانستان

منعت حركة طالبان الفتيات والشابات من الالتحاق بالمدارس، كما منعت النساء من العمل خارج الرعاية الصحية ومنعت الأطباء الذكور من علاج النساء.

وطالبت حركة طالبان النساء برفقة قريب ذكر (محرِم) وارتداء البرقع في كل الأوقات عندما تكون في الأماكن العامة. وإذا خالفت النساء قواعد معينة، يتم جلدهن أو إعدامهن علانية.

علاقة طالبان بالأقليات الدينية

تعرضت الأقليات الدينية والعرقية في أفغانستان للتمييز الشديد خلال حكم طالبان وفقًا للأمم المتحدة، إذ كانت طالبان وحلفاؤها مسؤولين عن 76٪ من الضحايا المدنيين الأفغان في 2010، و80٪ في 2011 و2012. كما انخرطت حركة طالبان في الإبادة الثقافية، ودمرت العديد من المعالم بما في ذلك تمثال بوذا الشهير الذي يبلغ من العمر 1500 عام في مدينة باميان.

كواليس عودة طالبان للسلطة مرة أخرى

عادت طالبان للحكم في أفغانستان من جديد، بعد إسقاط العاصمة كابل في 15 أغسطس 2021 أثر هجوم للحركة على الحكومة الأفغانية، حيث استعادت طالبان السيطرة الفعالة على حكم أفغانستان.