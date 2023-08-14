الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مشترٍ يوجه رسالة لصافيناز كاظم: مستعد أقتني جواب مالك الشباز بأي ثمن

صافيناز كاظم، فيتو
صافيناز كاظم، فيتو

على مدار الساعات الماضية تربعت الكاتبة والناقدة  صافيناز كاظم مؤشرات بحث جوجل ومختلف تريندات السوشيال ميديا عقب أن قامت بنشر بوست لها عبر حسابها على موقع الفيسبوك عن بيع مكتبتها قائلة: "لمن يقدِّر ويهتم، مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه".

مكتبة صافيناز كاظم

إلا أن ابنتها نوارة أحمد فؤاد نجم انزعجت من الأمر، وسرعان ما غيرت صافيناز كاظم رأيها وعلقت: تحديث نوارة بنتي زعلانة من عرضي بيع مكتبتي.. لذلك سحبته.

وخرج أحد رواد موقع "تويتر" يطالبها ببيع الجواب الخاص بـ مالك الشباز.. وكتب تدوينة  قال فيها:  بمناسبة موضوع بيع مكتبة صافيناز كاظم أذكر إنها تمتلك جوابا من مالك الشباز مستعد أشتريه بأي تمن لو معروض للبيع، لكن للأسف معنديش فيسبوك عشان أقدر أتواصل معاها.

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من هو مالك الشباز؟

مالك شباز أو مالكوم إكس هو رئيس اتحاد الأفارقة الأمريكان والمتحدث الرسمى لحركة أمة الإسلام أثناء وجوده فى قاعة المؤتمرات فى مدينة نيويورك.. ويعد مالكوم إكس أحد رموز النضال الأسود فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو داعية إسلامي ومدافع عن حقوق الإنسان أمريكي من أصل أفريقي..

معلومات عن صافيناز كاظم

يشار إلى أن صافيناز محمد كاظم أصفهاني من مواليد 17 أغسطس 1937 بالإسكندرية.. وهى كاتبة وناقدة مصرية.

حصلت على ليسانس آداب قسم صحافة من جامعة القاهرة 1959م ثم سافرت إلى أمريكا عام 1960م، حيث حصلت على الماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك في يونيو 1966، وعادت إلى مصر في العام ذاته.

دخلت أخبار اليوم صحفية تحت التمرين نوفمبر 1955 وهي طالبة في كلية الآداب قسم صحافة، جامعة القاهرة، وعملت بقسم الأبحاث، ومجلة آخر ساعة، ومجلة الجيل الجديد، ثم انتقلت إلى دار الهلال ناقدة مسرحية وكاتبة بمجلات المصور (التي مارست النقد المسرحي فيها بين عامي 1965 و1971) والهلال والكواكب.

أما حاليا فهي تمارس الكتابة الصحفية الحرة في مؤسسات صحفية عدة..
بدأت في صيف 1959 بعد التخرج من الجامعة مباشرة في شهر مايو بإجراء مغامرة صحفية حيث قامت بجولة في سبع دول أجنبية مع شقيقتها بطريقة الأوتوستوب ولم يكن معها إلا عشرون جنيها فقط، واستغرقت تجربتها سبعين يوما زارت خلالها لبنان واليونان، إيطاليا، ألمانيا وفرنسا، وكتبت تجربتها المثيرة في حلقات نشرت في مجلة «الجيل» وقدمها الكاتب الراحل موسى صبري بأنها «أجرأ مغامرة صحفية عام 1959».


زواجها من الشاعر أحمد فؤاد نجم


تزوجت من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم فى 24 أغسطس 1972 وأنجبا ابنتها الوحيدة التي ولدت إبان حرب أكتوبر 1973 فسمتها نوارة الانتصار أحمد فؤاد نجم، ثم تطلقا في يوليو 1976.

 

أما عن أشهر أعمالها فنجد: الخديعة الناصرية، في مسألة السفور والحجاب، رؤى وذات، الحقيقة وغسيل المخ، من ملف مسرح الستينيات، مسرح المسرحيين، من دفتر الملاحظات، عن الحب والحرية، وتاكسي الكلام.

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أحمد فؤاد نجم صافيناز كاظم شاعر العامية نوارة أحمد فؤاد نجم

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