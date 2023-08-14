الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الداخلية يضم عمرو بركات ومدافع بتروجت

الداخلية يضم عمرو
الداخلية يضم عمرو بركات لاعب الأهلي السابق، فيتو

حسم نادي الداخلية صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونجح نادي في التعاقد مع الثنائي عمرو بركات لاعب الأهلي والجونة السابق، ومصطفى معوض مدافع بتروجت.

وأنهى نادي الداخلية صفقة مصطفى معوض لاعب بتروجت لمدة موسمين بعد جلسة جمعته مع ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية، بعد الاتفاق مع بتروجت على المقابل المادي.

وكان الداخلية نجح في ضم 6 لاعبين هم مصطفى معوض وعمرو بركات، بجانب ضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ومحمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006)، ومحمود حسونة لاعب وسط النصر، ومحمود الزنفلي ومحمود حسونة.

 

Advertisements

 

ومن ناحية أخرى، أنهى نادي الداخلية، اتفاقه رسميا مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الموسم المقبل، خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل لتدريب الجونة.

 

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لنادي الداخلية

وعقد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، جلسة مع ميمي عبد الرازق اتفقا خلالها على كافة الأمور الخاصة بـ توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الموسم المقبل.

وكان علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية رحل عن الفريق لقيادة نادي الجونة الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ علاء عبد العال مهمته مع فريق الجونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة يعود إلى رفضه الاستمرار في قيادة فريق الداخلية في مباراة الأهلي الماضية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وذلك نظرا لرحيل معظم لاعبى الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهم مع الفريق العسكري لذلك فضل علاء عبد العال الرحيل عن الداخلية والتعاقد مع الجونة خوفا من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الأهلي فى كأس مصر.

 

 

نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لفريق الداخلية خلفا لـ علاء عبد العال

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الداخلية نادي الداخلية علاء عبد العال ميمي عبد الرازق عمرو بركات مصطفى معوض

مواد متعلقة

نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لفريق الداخلية خلفا لـ علاء عبد العال

الأكثر قراءة

ترحيل الفنان أحمد فلوكس إلى سجن وادي النطرون لقضاء عقوبة حبسه سنتين

سجل الآن، فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023

وزارة الرياضة تصدم الزمالك بسبب الجمعية العمومية غير العادية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

مشترٍ يوجه رسالة لصافيناز كاظم: مستعد أقتني جواب مالك الشباز بأي ثمن

رئيس شعبة الدخان للحكومة: بلاش عناد وأوقفوا السيناريو الفاشل لتوزيع السجاير

سعر جرام الذهب مساء اليوم الإثنين ، مؤشر الذهب العالمي 14-8-2023

رئيس الشرقية للدخان يعلن خطة خفض أسعار السجائر في الأسواق (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيطالي يسقط من قمة جبل بسبب الـ "سيلفي"

تقرير يكشف الدول الأعلى في نسبة الصلع

3 دقائق من الرعب داخل طائرة ركاب أمريكية، ما القصة

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاثنين 14-8-2023

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 14-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر اليوان الصيني يعود إلى الوراء في تعاملات المساء اليوم

المزيد

انفوجراف

فؤاد المهندس رفضها كممثلة وطلبها للجواز على خشبة المسرح.. محطات في حياة فتافيت السكر شويكار (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل من حق الزوجة معرفة مرتب زوجها، أستاذة في الأزهر تجيب

تفسير حلم الحذاء الأسود في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

صلاة الوتر، متى تكون وكيفيتها وحكمها

المزيد
الجريدة الرسمية