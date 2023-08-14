الداخلية يضم عمرو بركات ومدافع بتروجت

حسم نادي الداخلية صفقتين جديدتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونجح نادي في التعاقد مع الثنائي عمرو بركات لاعب الأهلي والجونة السابق، ومصطفى معوض مدافع بتروجت.

وأنهى نادي الداخلية صفقة مصطفى معوض لاعب بتروجت لمدة موسمين بعد جلسة جمعته مع ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية، بعد الاتفاق مع بتروجت على المقابل المادي.

وكان الداخلية نجح في ضم 6 لاعبين هم مصطفى معوض وعمرو بركات، بجانب ضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ومحمد أشرف ناشئ الزمالك السابق (مواليد 2006)، ومحمود حسونة لاعب وسط النصر، ومحمود الزنفلي ومحمود حسونة.

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ومن ناحية أخرى، أنهى نادي الداخلية، اتفاقه رسميا مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الموسم المقبل، خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل لتدريب الجونة.

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لنادي الداخلية

وعقد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، جلسة مع ميمي عبد الرازق اتفقا خلالها على كافة الأمور الخاصة بـ توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الموسم المقبل.

وكان علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية رحل عن الفريق لقيادة نادي الجونة الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ علاء عبد العال مهمته مع فريق الجونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وعلمت فيتو أن سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة يعود إلى رفضه الاستمرار في قيادة فريق الداخلية في مباراة الأهلي الماضية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وذلك نظرا لرحيل معظم لاعبى الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهم مع الفريق العسكري لذلك فضل علاء عبد العال الرحيل عن الداخلية والتعاقد مع الجونة خوفا من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الأهلي فى كأس مصر.