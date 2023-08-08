ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لفريق الداخلية خلفا لـ علاء عبد العال

أنهى نادي الداخلية، اتفاقه رسميا مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الموسم المقبل، خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل لتدريب الجونة.

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لنادي الداخلية

وعقد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، جلسة مع ميمي عبد الرازق اتفقا خلالها على كافة الأمور الخاصة بـ توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الموسم المقبل.

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ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمي وتكوين الجهاز الفني المساعد.

وكان علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية رحل عن الفريق لقيادة نادي الجونة الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ علاء عبد العال مهمته مع فريق الجونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وكان علاء عبد العال رحل عن تدريب فريق الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية حيث نجح في قيادة الفريق فى الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وعلمت فيتو أن سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة يعود إلى رفضه الاستمرار في قيادة فريق الداخلية في مباراة الأهل يالماضية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وذلك نظرا لرحيل معظم لاعبى الفريق بعد انتهاء فترة اعارتهم مع الفريق العسكري لذلك فضل علاء عبد العال الرحيل عن الداخلية والتعاقد مع الجونة خوفا من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الأهلى فى كأس مصر.

من ناحية أخرى، أعلن نادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب سمير فكري قادما من صفوف فريق الداخلية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المصري البورسعيدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لتقديم اللاعب سمير فكرى وعلق عليه قائلا:: "سمير فكرى مصراوي".