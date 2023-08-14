الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

نادي الداخلية يضم مهاجم الأهلي السابق

نادي الداخلية، فيتو
نادي الداخلية، فيتو

أنهى مسئولو نادي الداخلية، إجراءات ضم أحمد سيد غريب مهاجم الأهلي السابق، في صفقة انتقال حر، ليصبح رابع صفقات الفريق الشرطي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالي.

وتعاقد الداخلية مع مهاجم الأهلي السابق في صفقة انتقال حر، حيث وقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين.

وكان أحمد سيد غريب قد انتقل الموسم الماضي لصفوف الاتحاد السكندري ومنه إلى زد قبل أن يرحل بنهاية الموسم المنقضي.

ونجح نادي الداخلية في ضم 4 لاعبين حتى الآن، هم أحمد سيد غريب ومحمود الزنفلي ومحمد أشرف ومحمود حسونة.

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وأعلن الداخلية قبل أيام تعاقده مع ميمي عبد الرازق لتولي منصب مدرب للفريق خلفا لعلاء عبد العال الذي رحل لتدريب الجونة.
 

ومن ناحية أخرى، أنهى نادي الداخلية، اتفاقه رسميا مع ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الشرطي في الموسم المقبل، خلفا لـ علاء عبد العال الذي رحل لتدريب الجونة.

 

ميمي عبد الرازق مديرا فنيا لنادي الداخلية

وعقد اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة بنادي الداخلية، جلسة مع ميمي عبد الرازق اتفقا خلالها على كافة الأمور الخاصة بـ توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة توقيع العقود بشكل رسمي وتكوين الجهاز الفني المساعد.

وكان علاء عبد العال المدير الفني السابق لنادي الداخلية رحل عن الفريق لقيادة نادي الجونة الصاعد مجددا للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يبدأ علاء عبد العال مهمته مع فريق الجونة بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة استعدادا لمنافسات الموسم القادم.

وكان علاء عبد العال رحل عن تدريب فريق الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية حيث نجح في قيادة الفريق فى الاستمرار في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وعلمت فيتو أن سر تعاقد علاء عبد العال مع الجونة يعود إلى رفضه الاستمرار في قيادة فريق الداخلية في مباراة الأهلي الماضية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر وذلك نظرا لرحيل معظم لاعبى الفريق بعد انتهاء فترة إعارتهم مع الفريق العسكري لذلك فضل علاء عبد العال الرحيل عن الداخلية والتعاقد مع الجونة خوفا من تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الأهلي فى كأس مصر.

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