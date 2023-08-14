أخبار مصر اليوم..التموين تعلن خفض أسعار الأرز في المجمعات الاستهلاكية.. أول تعليق من شوقي علام بعد التجديد له في منصب مفتي الجمهورية

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

أسعار الأرز داخل المجمعات

أسعار الأرز، تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سلعة الأرز المصري والهندي بكميات كبيرة داخل المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من السوق الخارجي بنحو 15%.

وقال عادل رشدي رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية: ضخ كميات كبيرة من الأرز داخل المجمعات لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من السوق الخارجي.

وأكد عادل رشدي لفيتو، خفض أسعار الأرز المصري داخل المجمعات الاستهلاكية وطرحها بسعر 22 جنيها بدلا من 25 جنيها، مشيرا إلى طرح الأرز الهندي بسعر 20 جنيها.

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أول تعليق من مفتي الجمهورية بعد قرار المد له

توجَّه الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- على قرار المدِّ له في مهام منصبه مفتيًا للجمهورية لمدة عام تبدأ من يوم ١٢ أغسطس.

وقال المفتي في بيان له اليوم: "إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- يعكس مدى اهتمامه بالمؤسسة الدينية المصرية، ودعم جهودها في تجديد الخطاب الديني"، مؤكدًا أنَّ قرار التجديد له للمرة الثالثة يمثل شهادة ووسامًا ودافعًا قويًّا لبذل المزيد من الجهود لضبط بوصلة الإفتاء وتحقيق الريادة الدينية والإفتائية المصرية في الداخل والخارج.

كليات تقبل من 55% بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا للالتحاق بالتخصصات العلمية المختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

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مصر للبترول تفتتح معرضا جديدا لتسويق منتجاتها

تم افتتاح معرض لمنتجات شركة مصر للبترول من الزيوت والكيماويات بمقر شركة مديتاب بالتجمع الخامس.

وذلك في إطار توطيد العلاقات الطيبة مع كافة شركات قطاع البترول والبحث عن فرص تسويقية للمنتجات.

تم الافتتاح بحضور كلا من المهندس محمد ماجد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول والمهندس أيمن رشدى رئيس مجلس إدارة شركة ميدتاب.

ومشاركة أيضا مدحت رشدي مساعد رئيس شركة مصر للبترول للتسويق وبركات عبد الله نائب رئيس شركة ميدتاب ومحمد فرحات مساعد رئيس الشركة للشئون المالية بشركة ميدتاب.

محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة 5 درجات لتكون بحد أدنى 220 درجة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي ٢٠٣٣/ ٢٠٢٤ من ٢٢٥ درجة إلى ٢٢٠ درجة كحد أدنى والقبول بفصول الخدمات لتصبح بحد أدنى ١٧٥ درجة والثانوي العام الخاص عربي والمنازل لتكون بحد أدني ١٤٠ درجة وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة من خلال مديرية التربية والتعليم لإعداد الطلبة مع الحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

انطلاق قافلتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، يوم الجمعة القادمة: (2 من صفر 1445هـ)، الموافق (18/8/2023م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم"

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، أكدت مصادر مطلعة أنه سيتم خفض الحد الأدني للقبول في الجامعات الخاصة بواقع 2%، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الطب في الجامعات الخاصة بواقع 82%.

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم عقد اجتماع لجنة تنسيق الجامعات الخاصة مساء اليوم الإثنين برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من رؤساء الجامعات الخاصة لوضع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية تمهيدا لإعلانها مساء اليوم.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023

وأعلنت عدد من الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023\ 2024، والتي كشفت عن وجود زيادة كبيرة في أسعار بعض الكليات بالجامعات الخاصة عن تتراوح من ٤ إلى ٧ آلاف جنيه عن العام الماضي.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2024

وأعلنت جامعة مصر الدولية الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 للمصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات المتاحة، إذ تعتمد تلك الجامعة في قبولها للطلاب على اجتيازهم امتحان اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات الجدارة.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الصيدلة هي 55.125 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و55.125 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية طب الأسنان هي 100.625 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و100.625 ألف جنيه للتيرم الثانى + 18000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الألسن هي 35.700 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و35.700 ألف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية علوم الحاسب الآلي هي 50.000 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و50.000 الف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الهندسة هي 47.300 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و47.300 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الإعلام هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.