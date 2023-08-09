الأربعاء 09 أغسطس 2023
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أخبار مصر

بعد قرار تنظيم تداوله، نصيب الفرد من الأرز على البطاقات وسعره داخل المجمعات

أسعار الارز بالمجمعات
أسعار الارز بالمجمعات الاستهلاكية،فيتو

أسعار الأرز، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لموسم حصاد الأرز الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل، وسط توقعات بخفض أسعار الأرز بالأسواق مع بداية الموسم الجديد.

وتطرح وزارة التموين الأرز على البطاقات التموينية بسعر 12.5 جنيه، بينما تطرح الأزر الحر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها، وكذلك طرح الأرز الهندي بسعر 20 جنيها.

نصيب الفرد من الأرز

وأصدر  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًا لتنظيم صرف السلع التموينية المواطنين على البطاقات التموينية، ومن بينها نصيب الفرد من الأرز على بطاقته التموينية.

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وشمل التوجيه صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد و2 كيلو  للبطاقة التى بها 4 أفراد فأكثر.

ونص التوجيه الوزاري على صرف زجاجة زيت عبوة 800 مللي لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت،  و1 كيلو سكر لكل فرد حسب احتياجاته وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة.

ونص التوجيه على صرف باقي مستحق الدعم من قائمة سلع المنظومة التموينية.

قرار تنظيم تداول الأرز 

من ناحية أخرى، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن تنظيم تداول الأرز،  وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التي تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية، وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية عبر اسم وعنوان جهة التعبئة، والوزن الصافي، وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية كذلك تدوين بلد منشأ الأرز، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد، أو تدون عبارة أرز مصري في حالة الإنتاج المحلي

وحظرت وزارة التموين على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات الأرز الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.

وتلتزم كافة الشركات والمنشآت المتعاملة في الأرز الحـر غيـر المربوط على البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية- قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.

كما يلتـزم مستوردو الأرز بإخطار وزارة التموين والتجـارة الداخلية- قطاع الرقابة والتوزيع- ببيان أسبوعي بالكميات المستوردة وأسـعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.

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