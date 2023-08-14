لغز هرمل، تساؤلات حول تورط مسئول بوزارة الصحة في إسناد تطوير المستشفى لشركة خاصة

وجه الكاتب الصحفي السيد عبد العال، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، عددا من الأسئلة المهمة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، حول عملية تطوير مستشفى هرمل لعلاج الأورام، والتى تم إسنادها مؤخرا إلى شركة "إليفيت" لإدارة المستشفيات، خصوصا وأن هذه الشركة ليست من الشركات المعروفة وليست لها سابقة أعمال واضحة، تؤهلها لتطوير صرح عملاق مثل مستشفى هرمل.

لغز شركة إليفيت لإدارة المستشفيات

من بين التساؤلات التي وجهها عبد العال لوزير الصحة عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سؤال حول طبيعة المعلومات التي قدمها وزير الصحة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن شركة إليفيت لإدارة المستشفيات، حتى يتم إسناد عملية تطوير مستشفى هرمل إلى تلك الشركة رغم أنها لا تمتلك أى سابقة أعمال تؤهلها للقيام بهذا العمل الضخم؟ وقال عبد العال: " ما هى المستشفيات التى أدارتها وطورتها شركة إليفيت من قبل حتى تتولى تطوير مستشفى عملاق بملايين الجنيهات؟".

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تطوير مستشفى هرمل المتخصص

أما التساؤل الثاني الذى وجهه الكاتب الصحفي السيد عبد العال لوزير الصحة، فكان حول علاقة الدكتور أحمد مرسي، المدير التنفيذى لمبادرة صحة المرأة، بإسناد عملية تطوير مستشفى هرمل المتخصص فى علاج الأورام، إلى شركة إليفيت.

ووجه حديثه للوزير متسائلا: "هل الدكتور أحمد مرسي يعمل فى شركة إليفيت بجانب عمله فى وزارة الصحة؟ وطالب الوزير بسؤال موظفه بشكل واضح وصريح ما إذا كان يعمل فى شركة إليفيت من عدمه، لأنه – الكاتب الصحفى السيد عبد العال – لديه شكوك قوية فى أن الدكتور أحمد مرسي هو مهندس عملية إسناد تطوير مستشفى هرمل، إلى شركة ليست لديها سابقة أعمال فى تطوير المستشفيات.

وفى نهاية منشوره طالب عبد العال بضرورة التدقيق فى عملية تطوير مستشفي هرمل، خصوصا أن الأموال التى ستنفق عليها بالملايين وهى من أموال المرضى الفقراء، لذلك وجب الحرص عليها وعدم التساهل فى إنفاقها بلا طائل، وشدد على أن الشفافية مطلوبة فى هذا الأمر حفاظا على المال العام وتوضيح كافة الحقائق أمام الجميع.

إعلان وزارة الصحة عن تطوير مستشفى هرمل لعلاج الأورام

كان إعلان وزارة الصحة عن توقيع مذكرة تفاهم، مع شركة إليفيت لإدارة المستشفيات، والمركز القومي الفرنسي جوستاف روسي، لتطوير مستشفى هرمل لعلاج الأورام، قد أثار حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن وزارة الصحة انتهت من تطوير نفس المستشفى منذ سنوات قليلة، وأنفقت عليه مبالغ مالية كبيرة، حتى تحول إلى صرح عملاق على مستوى البنية الأساسية من مبان وأجهزة طبية متطورة، وكوادر مدربة وعلى مستوى عال من الكفاءة.. وتساءل البعض حول الأسباب الحقيقية التى دفعت وزارة الصحة لتطويل مستشفى مرة أخرى، على الرغم من تطويره منذ سنوات قليلة، ولا يحتاج إلى أى تطوير أو تحديث جديد.. وتساءل البعض الآخر عن سر إسناد عملية التطوير تلك إلى شركة إليفيت تحديدا والتى لا تمتلك أى سابقة أعمال تؤهلها لتولى هذا المشروع الضخم.

رواد السوشيال ميديا ومن بينهم متخصصون فى المجال الطبي، تحدثوا فى نقطة أخرى لا تقل أهمية عما سبق، وهى أن صاحب شركة إليفيت هو نفسه مؤجر وحدة القلب فى مستشفى مدينة نصر التخصصي -رابعة سابقا- والتى يرأس مجلس إدارتها الدكتور أحمد سعفان، رئيس القطاع العلاجي بوزارة الصحة، وألمحوا إلى أن سعفان بحكم موقعه الوظيفى فى وزارة الصحة، وبحكم منصبه فى مستشفى مدينة نصر التخصصي، ربما كانت له يد فى إسناد عملية تطوير مستشفى هرمل، إلى تلك الشركة التى لا تمتلك خبرات تؤهلها لتطوير المستشفيات الكبرى!

مستشفي هرمل، فيتو

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