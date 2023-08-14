تفاصيل إطلاق الرقابة المالية وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى المصري أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق وثيقة معاش غدا للعاملين المصريين بالخارج، له عدة أبعاد تستهدف خدمة العاملين المصريين بالخارج، وهى مرتبطة بانتهاء فترة العاملين المصريين بالخارج، أو حدوث العجز الكلى أو الوفاة، لافتا إلى أن هذا المنتج هو منتج مشترك بين شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري وتتم بشكل رقمي، بحيث يمكن أن يتم التأكد من وصول التعويض لمستحقيه إلكترونيا.

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وأضاف خلال حفل إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، والتى تبدأ غدا، أن هذه المبادرة تؤكد على صلابة البيئة الرقابية وضمان مستحقات العاملين حاملي وثيقة المعاش، لافتا إلى أنه استثمار مضمون.

الهيئة العامة للرقابة المالية، فيتو



وقالت السفيرة سها صالح وزيرة الهجرة والعاملين بالخارج، إن إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج، هى مبادرة تأتي تلبية لمطالب المصريين بالخارج، وهى وثيقة تخدم أبناء مصر الداعمين لوطنهم، لافتة إلى أن الوثيقة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تخدم أبناء مصر من بينها توفير السيارات للعاملين بالخارج، كذلك تأسيس شركة للمصريين بالخارج برأس مال مليار ومائة ألف جنيه، كذلك أطلقت قبل ذلك وثيقة نقل الجثمان لمن يتوفى بالخارج.

وأشارت إلى أن هناك عدة محاور ومحفزات للمصريين بالخارج تستهدف تحقيق أهداف المصريين بالخارج وإثبات أهميتهم ودورهم فى تنمية الوطن ودعمه بالعملات الصعبة، مضيفة أن وثيقة المعاش بالدولار هو تعويض لهؤلاء الذين تركوا تأميناتهم ونظامهم التأمينى ولم يجددوا اشتراكه فى مصر، ولذلك سيتم إطلاق هذه الوثيقة.

وأضافت أنه تم الاجتماع مع 55 جالية من الجاليات المصرية بالخارج، وهو تواصل يستهدف توفير الكثير من الأوعية الادخارية الدولارية التى تستهدف تلبية احتياجاتهم وراحتهم.

وتابعت: عمليات الترويج تتم بشكل متنوع بحسب ظروف المغتربين والمهاجرين الدائمين والمؤقتين هم المستهدفين، وهى إجراءات نتشارك فيها كافة الجهات المعنية من أجل حماية المصريين بالخارج.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أن إطلاق منتج وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، هي تجربة فريدة تانى بالتوازى مع وثيقة معاش بكرة للمصريين، أما منتج اليوم فهو يستهدف العاملين بالخارج بالشراكة بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، بالدولار وهي مبادرات تستهدف تحقيق الشمول المالي.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة، إن هذا الحدث هو نتاج تمكين قطاع التأمين من تغطية المصريين بالخارج، وتعد وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج فى إطار وثيقة معاش بكرة، وهى وثيقة يتم إصدارها اون لاين وتستحق عقب ١٠ سنوات، فى إطار برنامج مرن لسداد الأقساط وفقا لكل عميل وحسب سن العميل من ٥٠، ٥٥، ٦٠، ٦٥ سنة، ويمكن للعميل اقتناء وثيقتان، ويمكن دفعه أقساط إضافية من خلال تطبيقات الموبايل أو الموقع الإلكتروني للشركة، وحد أقصى ١٠ آلاف دولار للوثيقة خلال العام، ويمكن سداد الأقساط فى العام التالى بحد أقصى ١٠ آلاف دولار أيضا.

وأشار إلى أن المنتج أصبح متاح للمصريين بالخارج ابتداء من اليوم.