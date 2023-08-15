جهاز مدينة القاهرة الجديدة يشن حملات لإزالة الإشغالات

أكد المهندس عبدالرؤف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على تكثيف حملات إزالة المخالفات لضبط الشارع وفرض هيبة القانون والحفاظ على النسق الحضاري للمدينة حيث قامت حملة موسعة لازالة جميع الاشغالات والتعديات بالمدينة

واضاف بداية بحملات التجمع الاول حيث تم تنفيذ حملة بالمجاورة الثالثة والرابعة بالتجمع الاول وتم ازالة جميع الاشغالات المخالفة والتي تعوق حركة المشاة والورش المقلقة للراحة والمسببة للتشوه السمعي والبصري

واشار إلى شن حملات بالتجمع الثالث لرفع كافة الاشغالات بالمحلية الثامنة والتي تعيق شغل إدارة الطرق وتم إزالة عدد من السلالم المخالفه ومستمرين باذن الله

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وتم تنفيذ حملات بالتجمع الخامس لرفع الاشغالات والباعه الجائلين بالحى الثالث والحى الرابع وتم رفع الاشغالات وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية



وقام المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية وذلك لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة، بصحبة مسؤولي الجهاز.

كما حرص المهندس عبد الرءوف الغيطى، على متابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي والتي تشمل: رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى - وأعمال تطوير محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

وتفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ المرافق ببيت الوطن ومنطقة الامتداد الشرقي، وأعمال الطرق بحى اللوتس ومركز خدمات المدينة بالتجمع الخامس، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمالة بالمواقع وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول بإجمالي 10 كم، وعرض بإجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل.

وأضاف الغيطي أن أعمال الطرق الجارية تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خُطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.