تعرف على اختبارات الجلود في سيارات بنتلي (صور)

تحرص شركة بنتلي، على إجراء العديد من اختبارات الجلود على سيارات The Quail خلال أسبوع مونتيري للسيارات، من أجل معرفة مدى قوة الجلد الذي يزين التصاميم الداخلية للسيارات.

مزايا جلود بنتلي العضوية بالكامل

حيث تجري اختبارات الجلود على طراز بنتلي الجديد الذي سيظهر لأول مرة أيضًا في المعرض الأسبوع المقبل، وتتم الاختبار على تتطابق التصميم الداخلي لبنتايجا، التي تعد أول سيارة كهربائية للشركة قد تم تأجيلها إلى عام 2025.

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وتم تحسين سيارات كونتيننتال جي تي بشكل كبير، وربما تكون في شكل هجين لتتناسب مع الجلد العضوي، سيتم تحديث مجموعة جي تي بأكملها، وسيكون الإصدار الهجين هو القطعة الأخيرة في أحجية بنتلي الكهربائية، وحتى لا يتم الخلط بينه وبين الجلد الصناعي الذي تستخدمه شركات مثل تيسلا، فلا يزال جلد بنتلي العضوي مصنوعًا من جلد البقر.

جلود بنتلي العضوية بالكامل

ويتم دباغة الجلد باستخدام عملية مستدامة باستخدام منتج ثانوي عضوي من صناعة زيت الزيتون، ويتم جمع هذا المنتج الثانوي من مياه الصرف الصحي أثناء عملية عصر الزيتون، لذلك فهو خالٍ من المعادن الضارة والمعادن والألدهيدات، وتقول بنتلي إنها أول شركة لصناعة السيارات تستخدم تقنية مياه معصرة الزيتون (OMW) من مدبغة الجلد، Pasubio SpA.

وتستخدم بنتلي بالفعل ممارسات مستدامة في صناعة الجلد، حيث تجمع الجلود التي هي منتجات ثانوية لصناعة اللحوم والتي كان من الممكن التخلص منها بطريقة أخرى، توفر هذه الممارسة حوالي 270 مليون جلود سنويًا كانت ستذهب إلى مقالب القمامة بدلًا من ذلك، وسيتم الكشف عن جلد الزيتون الجديد الأسبوع المقبل في 18 أغسطس 2023.