حملات مكثفة لمنع سير التكاتك داخل مدينة القاهرة الجديدة

قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بالقبض على عدد كبير من (التكاتك) التي لم تلتزم بالقرار وتم التحفظ عليها بمخازن الجهاز وذلك استمرارًا لحملات منع سير (التكاتك) داخل مدينة القاهرة الجديدة.

وقامت إدارة أمن التجمع الاول بعمل (كمائن متحركة) طبقًا لتعليمات المهندس رئيس الجهاز المستمرة بضرورة منع سير التكاتك بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغريمها مبلغ (7000 ج) طبقًا للائحة المعتمدة من السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية والتي نصت على تغريم سائق التوكتوك مبلغ (7000 جنيه) والتحفظ على التوكتوك لمدة ستة أشهر وتوقيع تعهد بعدم العمل داخل المدينة وفي حالة العودة تتم مصادرته نهائيًّا.

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قام المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية وذلك لمتابعة مشروعات الطرق والمرافق بمدينة القاهرة الجديدة، بصحبة مسؤولي الجهاز.

كما حرص المهندس عبد الرؤوف الغيطي، على متابعة أعمال الطرق الجارية بالامتداد الشرقي والتي تشمل: رفع كفاءة امتداد التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطي - وأعمال تطوير محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بمنطقة بيت الوطن.

وأكد المهندس عبدالرؤوف الغيطي، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور 24 بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول بإجمالي 10 كم، وعرض بإجمالي 75 مترًا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل.

وأضاف الغيطي أن أعمال الطرق الجارية تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعي بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل، ومشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر، الفاصل بين منطقتي أربيلا والدبلوماسيين، حيث يتم تنفيذ أول ممشى رياضي وتراك للدراجات بالمدينة، ومن المقرر أن يتم تكراره بمناطق أخرى بالمدينة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع خُطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة.

وأعلن جهاز مدينة الشروق اعتماد “هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة وعليه سيتم استكمال إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية”.