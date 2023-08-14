أفضل مواد طبيعية، للحماية من علامات التقدم في العمر، هو ما تبحث عنه كل امرأة قد تجاوزت الثلاثين من عمرها، وكلما تقدمت المرأة في العمر، كلما زاد احتياجها لذلك، وبالفعل هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها في حماية البشرة من علامات التقدم في العمر.

مواد لحمايتك من علامات التقدم في العمر

أحماض للعناية بالبشرة

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها، في الحماية من علامات التقدم في العمر.

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الريحان

يساعد الريحان في منع علامات الشيخوخة، والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية يضر بشرتك ويتسبب استنفاذ للكولاجين؛ تلك المادة المسؤولة عن مرونة البشرة، والتي مع التقدم في العمر تستنفذ بلا رجعة.

فاستخدام الريحان يساعد في الحفاظ على مستويات رطوبة الجلد، وتقليل خشونة الجلد وتقشره، ومنع التجاعيد، وجعل البشرة ناعمة

المكونات:

1 كوب أوراق ريحان مقدس

1 ملعقة طعام من الدقيق

1 ملعقة صغيرة عسل

الطريقة

تنقع أوراق الريحان في ماء دافئ لتليينها وعمل عجينة.

اخلطيها مع الدقيق والعسل.

ضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف.

يغسل بالماء الفاتر.

القرفة

لها فوائد مضادة للشيخوخة؛ لأنها تمنع تكسر الكولاجين، وتمنع فقدان مرونة الجلد. فهي تعزز أيضًا تخليق الكولاجين، وتمنع علامات الشيخوخة من الظهور المبكر.

يمكنك أيضًا تناول كوب من القرفة لتعزيز صحة الجلد، وتبطئ نمو البكتيريا لمنع حب الشباب، وتعالج حروق الشمس.

المكونات

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة طعام عسل نحل

الطريقة

امزجي كل من المكونات.

ضعي الماسك على الوجه.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر.

القرنفل

للقرنفل فوائد صحية هائلة، كذلك يستخدم زيت القرنفل على نطاق واسع في طب الأيورفيدا لعلاج العديد من الأمراض، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تعمل على إبطاء علامات الشيخوخة.

المكونات

1 ملعقة طعام زيت جوز الهند

3-4 قطرات زيت القرنفل

الطريقة

اغسلي وجهك بالماء الدافئ.

اخلطي زيت جوز الهند والقرنفل.

دلكيه على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

نضارة البشرة

الزنجبيل

تم استخدام هذه العشبة في الطب الهندي القديم والصيني لأكثر من آلاف السنين لعلاج العديد من الأمراض. يحتوي الزنجبيل على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في منع علامات الشيخوخة.

المكونات

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

الطريقة

نظفي بشرتك بمنظف معتدل.

اخلطي كل المكونات.

افركي وجهك بالمزيج لمدة 10 دقائق.

اتركه لمدة 5-10 دقائق أخرى.

اغسليه بالماء الفاتر.