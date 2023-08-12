أسعار السجائر اليوم 2023، شعبة الدخان تعلن ضبط كميات كبيرة من السجائر في 6 مناطق

أسعار السجائر اليوم 2023، أكد إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات أنه تم ضبط ما يقرب من 200 ألف علبة سجائر في البساتين والمطرية وباب البحر وطنطا والإسكندرية والسيدة زينب.

وتهيب الشعبة بكل مدخن الإبلاغ عن أي سوبر ماركت أو كشك يبيع السجائر بسعر أغلى من المدون على الباركود.

أسعار السجائر اليوم 2023

أعلنت الشركة الشرقية -إيسترن كومباني- أن أسعار منتجاتها ثابتة ولم تتغير منذ الزيادة الأخيرة في مارس ٢٠٢٣ مؤكدة أن أسعار كافة منتجاتها ٢٤ جنيهًا للعلبة (٢٠سيجارة) ومنها الكليوباترا الأكثر طلبًا بالأسواق.

Advertisements

وأهابت الشركة بالتجار والعاملين في سوق السجائر الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم زيادتها لأن ذلك يضع مسؤول البيع تحت طائلة التهرب الضريبي، وتناشد الشركة جموع المستهلكين باستخدام خاصية الـ QR كود للتأكد من الأسعار الرسمية قبل الشراء حيث التزمت الشركة بطباعة الكود الخاص بالأسعار على كافة منتجاتها للتسهيل على المستهلكين التعرف على السعر الحالي للمنتجات.

الشرقية للدخان: نواصل التعاون مع الأجهزة الأمنية للتصدي للتجار غير الملتزمين

وقدمت الشركة الشكر لكل التجار الذين يحرصون على الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وأهابت بالجميع الحذو مثلهم، وأكدت الشركة مواصلة التكاتف مع الاجهزة المعنية للتصدي للتجار الغير ملتزمين الذين يقومون بتجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها.

الشرقية للدخان تنفي تحريك أسعار السجائر

وفي تصريحات سابقة نفي هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية -إيسترن كومباني- تحريك أسعار السجائر مؤكدًا أن الأسعار لم تتغير منذ مارس ٢٠٢٣ مشيرًا إلى أن المنتجات متوفرة بالأسواق وفقا للاحتياجات الطبيعية للسوق، وأوضح أن هناك أفكار جديدة تدرسها الشركة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة لمعاونة الأجهزة المعنية والتصدي للتجار غير الملتزمين.