الإثنين 14 أغسطس 2023
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اقتصاد

جنون المعدن الأصفر، نرصد حركة أسعار الذهب في أغسطس

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

تباينت أسعار  الذهب داخل الأسواق المحلية خلال شهر أغسطس الجاري بصورة ملحوظة، خاصة في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، الذي شهد زياده تقترب من 200 جنيه في الجرام الواحد خلال أيام. 

ويشهد الطلب على المعدن الأصفر زيادة في فصل الصيف بصورة ملحوظة مما أدى إلى تحريك الأسعار نتيجة لزيا الطلب على المشغولات الذهبية وعلى السبائك والجنيهات.

ويعد الذهب من أفضل  الاستثمارات الحال للكثير من المواطنين بالإضافة الشهادات والعقارات وغيرها من وسائل الاستثمار المختلفة، لكن يظل الذهب من أفضل أنواع الادخار. 

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أسعار الذهب خلال الأسبوع الأول من أغسطس 

 

 

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2468 جنيهًا.  

 

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2160 جنيهًا.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1851 جنيهًا. 

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1440 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17200 جنيه. 

ارتفاع أسعار الذهب قي الاسبوع الثاني (الذهب الان

 

 

 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2651 جنيهًا للشراء و2686 للبيع.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2320 جنيهات للشراء و2350 جنيهًا للبيع.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1988 جنيهًا للشراء، ونحو 2014 جنيهًا للبيع.

 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1571جنيهًا للبيع و1551 جنيهًا للشراء.

الأسعار العالمية للذهب اليوم الاثنين ١٤ اغسطس

 

تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

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