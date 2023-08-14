محافظ القليوبية يتابع حريق مخزن الخانكة

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جهود الحماية المدنية للسيطرة على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وجه المحافظ بإزالة المخزن بالكامل مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر ٢ مخالف بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.

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تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بمخزن بالخانكة وبالمعاينة تبين نشوب الحريق في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا حيث تم الدفع بـ 6 سيارات حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

ومن الجدير بالذكر أن غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة في تمام الساعة 6 صباحا اليوم الإثنين وقد قامت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بدفع ٦ سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

وتبين أن المكان مكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي ١٢٠٠ متر.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

حريق بمخزن بالخانكة، فيتو

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.