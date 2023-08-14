سفارة أمريكا بالقاهرة ترحب بشون جونز مديرا جديدا لبعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

ترحب السفارة الأمريكية بالقاهرة بوصول شون جونز وتوليه منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

ووصفته بأنه بوصوله الي منصبه الجديد سيجلب شون جونز ثروة من الخبرة كونه سيشرف على ملف يضم أكثر من ٤٥ مشروعًا تم تمويلهم كجزء من المساعدات الاقتصادية السنوية التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة إلى مصر والتي تبلغ ١٢٥ مليون دولار سنويا.

وعقب وصوله علق جونز مدير البعثة علي منصبه الجديد قائلًا:“يسعدني الانضمام إلى فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والبناء على أكثر من أربعة عقود من الشراكة بين حكومة الولايات المتحدة ومصر”.

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وأضاف جونز: “أتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية والشركاء الاستراتيجيين والشعب المصري للبناء على الأولويات المشتركة بين الولايات المتحدة ومصر في مجالات مثل النمو الاقتصادي وتمكين المرأة وتغير المناخ.

يأتي مدير البعثة جونز إلى مصر بخلفية متميزة، حيث شغل سابقًا منصب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إثيوبيا والمكسيك، كما شغل أيضًا مناصب في بعثات الوكالة في اليمن والعراق والأردن وكولومبيا، وشغل منصب نائب مساعد المدير الأول في مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأمن الغذائي، ونائب منسق مبادرة الطاقة لأفريقيا التابعة للحكومة الأمريكية. جونز حاصل على درجة الماجستير في السياسة العامة من جامعة ميشيغان ودرجة البكالوريوس من كلية أورسينوس في ولاية بنسلفانيا.

من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من ٣٠ مليار دولار في تنمية مصر، عززت هذه الجهود الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر وساهمت في تحسين وضع الشعب المصري.