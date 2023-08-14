الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

توقيع برتوكول تعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التعليم

توقيع برتوكول تعاون
توقيع برتوكول تعاون بين شركة مياه الأقصرومديرية التعليم،فيتو

وقع اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم ضمن مشروع (صحتنا في بيئتنا) بدعم منظمة اليونيسف، بحضور الدكتور إيهاب عبد العزيز جبريل مدير برنامج المياه بمنظمة يونيسف مصر، والعميد سالم أحمد السيد نائب رئيس مجلس إدارة شركة المياه للشئون الفنية والإدارية. 

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يأتي ذلك ضمن اجتماع اللجنة التنسيقية والتي شملت كل من مديرى إدارات التربية والتعليم ومديرى إدارات المياه بمراكز إسنا وأرمنت والقرنة ومديرى إدارات العلاقات العامة والتوعية والإعلام وخدمة العملاء والقطاع المالي بشركة مياه الأقصر، ويستمر المشروع مدة 3 سنوات حيث يعمل من خلال 4 محاور أساسية؛ الأول، توعية التلاميذ بعدد 150 مدرسة ابتدائية حكومية، والمحور الثاني، صيانة مرافق المياه بعدد 25 وحدة صحية، ثالثًا، عدد 1000 وصلة مياه وصرف صحي، والمحور الأخير، تركيب خلايا شمسية بعدد  15 وحدة صحية.

كما يشمل البرنامج تدريب عدد 20 من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس، وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومدرية التربية والتعليم بالأقصر ومنظمة يونسيف مصر.

ونفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ورشة عمل بديوان عام المحافظة تحت عنوان (الصرف الصناعي وتأثيره علي منظومة الصرف الصحي والبيئة وبحث مشاكل ومعوقات المستثمرين)، تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر وتوجيهات اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.  

وناقشت الورشة ما قد يواجه المستثمرين من مشكلات تتعلق بالبيئة والصرف الصناعى وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحى وطرق تجنبها أو العمل على حل تلك المعوقات في حال حدوثها.

وفي سياق الحفاظ على مياه الشرب نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر بالتعاون مع مديرية الأوقاف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة، ندوات توعوية؛ بأهمية دور رجال الدين في الحفاظ على مياه الشرب وترشيد إستهلاكها والحفاظ على الصرف الصحى، خاصة المشروعات المقامة حاليا (المشروع الرئاسي حياة كريمة - الصرف الصحى المتكامل بقرى الريف المصرى الممول من البنك الأفريقي)،وذلك بهدف توفير حياه كريمة للمواطنين خاصة بالقرى.

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