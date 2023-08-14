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رياضة

رسالة رافينيا لجماهير برشلونة بعد طرده أمام خيتافي

رسالة رافينيا لجماهير
رسالة رافينيا لجماهير برشلونة بعدطرده أمام خيتافي، فيتو

برشلونة، وجه رافينيا، نجم نادي برشلونة، رسالة إلى جمهور الفريق الكتالوني، عقب تعرضه للطرد خلال مواجهة خيتافي مساء أمس الأحد ضمن الجولة الأولى من الليجا.

رافيينا يعلق على طرده 

ونشر رافينيا صورة له من مباراة الأمس، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها: "حسنًا.. أود أن أكتب هنا وأعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفني والمشجعين، وجميع من يتابعونني هنا على إنستجرام".

وأضاف: "أخطأت، وكان بإمكاني أن أكلف الفريق أكثر من ذلك.. ليست هذه الطريقة التي أردت أن أبدأ بها الموسم، أنا مدرك ومسؤول عما حدث بالأمس".

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وتابع: "إننا نتعلم كيف نتحسن مع الأخطاء، وبلا شك سأتحسن من خلال أخطائي.. الكثير منكم يكرهني الآن، لكن هذا لن يمنعني من الاستمرار في تقديم أفضل ما لدي، من أجل هذا القميص".

واختتم الدولي البرازيلي: "أنا كتالوني.. وسأظل واحدًا منكم… آمل أن أتمكن من تعويض خطئي قدر الإمكان".

وأصبحت مباراة خيتافي وبرشلونة هي أطول مباراة في تاريخ الدوري الإسباني منذ بدء إحصاء البيانات بشكل دقيق موسم 2007-2008.

ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات فإن مباراة خيتافي وبرشلونة استمرت 115 دقيقة و54 ثانية، بينما كان الوقت الفعلي للعب 60 دقيقة و49 ثانية.

وكشف تقرير صحفي عن العقوبات المنتظرة ضد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، والبرازيلي رافينيا لاعب الفريق، بعد طردهما خلال مواجهة خيتافي، مساء أمس الأحد، بالجولة الأولى من الدوري الإسباني" الليجا".


وفي الدقيقة 42، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه رافينيا بعد ضربه جاستون ألفاريز بالمرفق، وحصل تشافي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 70، بعد مطالبته للحكم بإشهار أي بطاقة ضد دخيني، لاعب خيتافي نظرا لتدخله على الزلزولي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن رافينيا ووفقا للمادة 120 المتعلقة بالطرد المباشر، سيتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين كحد أدنى.

أما بالنسبة لطرد تشافي بسبب الاحتجاج، فسيتعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين وفقا للمادة 127.

وكان إنريك ماسيب، مستشار خوان لابورتا، رئيس برشلونة، وجه رسالة غاضبة عقب تعادل البلوجرانا مع مضيفه خيتافي سلبيا، أمس الأحد، في إطار الجولة الأولى من الليجا.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، من نصب رافينيا مهاجم برشلونة، وخايمي ماتا لاعب خيتافي، بالإضافة إلى مدرب الفريق الكتالوني تشافي هيرنانديز، كما طالب الضيوف بأكثر من ركلة جزاء.

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