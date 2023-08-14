ظهرت الآن، رابط سريع ومباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023

نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 ، يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة على رابط سريع ومباشر للحصول على نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق وذلك بعد إعلانها من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وإدخال رقم الجلوس من هنـــــــــا.

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

كما أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg وذلك في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 وحتى يوم السبت الموافق 19/8/2023 ولمدة خمسة أيام.



وفيما يلي الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية:-

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

● عدد الطلاب: 259445

■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%

● عدد الطلاب: 90688.

إجمالي عدد الطلاب: 350133



نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 ووصل إلى 112 ألفا و240 طالبا وعدد المتخلفين 2703.

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، أن عدد المتقدمين من الشعبة العلمية «علمي علوم» وصل إلى 22 ألفا و304 طلاب، وعدد المتقدمين من الشعبة العلمية رياضيات «علمي رياضيات» وصل إلى 15 ألفا و13 طالبا، فيما وصل عدد المتقدمين للشعبة الأدبية 47 ألفا و973 طالبا.

وأشار إلى أن الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الأولى لكلية طب بشري 91,34% وعلاج طبيعي 90,12 %، وأسنان 90,97%، وكلية صيدلة 89,51%.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات تنتهي السبت القادم، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق.

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