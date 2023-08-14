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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، خطوات الحصول على الرقم السري

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى  2023،  أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن عدد الطلاب الذين تقدموا للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 ووصل إلى 112 ألفا و240 طالبا وعدد المتخلفين 2703. 

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، أن عدد المتقدمين من الشعبة العلمية «علمي علوم» وصل إلى 22 ألفا و304 طلاب، وعدد المتقدمين من الشعبة العلمية رياضيات «علمي رياضيات» وصل إلى 15 ألفا و13 طالبا، فيما وصل عدد المتقدمين للشعبة الأدبية 47 ألفا و973 طالبا. 

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الحد الأدنى للقبول بالكليات 

وأشار إلى أن الحد الأدنى بتنسيق المرحلة الأولى لكلية طب بشري  91,34% وعلاج طبيعي 90,12 %، وأسنان 90,97%، وكلية صيدلة 89,51%.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لمدة 5 أيام على موقع تنسيق الجامعات تنتهي السبت القادم، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق. 

 

خطوات الحصول علي الرقم السري 

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن خطوات الحصول علي الرقم السري للطلاب الثانوية للمرحلة الأولى والذي سيتم من خلاله الدخول على موقع التنسيق للحصول على نتيجة الترشيح من هناا من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري الخاص به أيضا.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  أن الرقم السري للطالب موجود على استمارة النجاح التي يتسلمها الطالب من المدرسة التابع لها كالتالي:

استمارة النجاح المدون عليها الرقم السري للطلاب 

وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني للمرحلة الثانية وجاءت على النحو التالي:

  • الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
  • الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.
  • إدخال رقم الجلوس والرقم السري.
  • تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.
  • الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.
  • سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.
  • يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

 

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عدة قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني

  • التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.
  • ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

 

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

  • عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.
  • ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
  • ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

 

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023 

  • معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
  • الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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