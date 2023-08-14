الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

استكمال حركة تنقلات رؤساء قرى الفيوم

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

استكمل محافظ الفيوم، حركة رؤساء الأحياء والوحدات القروية بمراكز المحافظة الباقية، بعد إعلان حركة رؤساء القري والأحياء بمركزي الفيوم وإطسا.

 

مركز ومدينة طامية

تم ندب تيسير عيد مخيمر رئيس الوحدة المحلية لقرية دار السلام، عادل جمعة إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية المظاطلي، رجب إبراهيم عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية الجمهورية، محمود أمين إسماعيل رئيس الوحدة المحلية لقرية منشاة الجمال، شعبان أحمد عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيزية، خميس حسين محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية سرسنا، جمال محمد حسونة رئيس الوحدة المحلية لقرية الروضة، فاطمة عبدالباقي عبدالسلام رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر محفوظ، ثابت مسعود عبدالمحسن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر رشوان، أحمد عبدالرحيم أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية فانوس.

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مركز ومدينة أبشواي

 عاشور محمد شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية النصارية،  شاهيناز رجب محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية سنرو، هيام محمد عبدالعال رئيس الوحدة المحلية لقرية العجميين، محمد زايد عبد الرسول رئيس الوحدة المحلية لقرية طبهار، محمد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الخالدية، خالد محمد أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوشنب، عبدالرحمن محمد محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية شكشوك، محمد عيد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية أبوكساه.

مركز ومدينة سنورس

 أبوزيد محمد عبدالعليم رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور القبلية، عدنان شاكر محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية ترسا، أحمد رمضان عبدالغني رئيس الوحدة المحلية لقرية منشأة طنطاوي، عبد التواب أمين عبدالباقي رئيس الوحدة المحلية لقرية جبلة، شعبان سيد أمين رئيس الوحدة المحلية لقرية السعيدية، أحمد سيد عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية نقاليفة، محمود عبدالمنعم مطاوع رئيس الوحدة المحلية لقرية بني عتمان، نشأت محمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية بيهمو، محمد فوزي عبد الظاهر رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين، محمد أحمد سيد رئيس الوحدة المحلية لقرية مطرطارس، جمال شعبان عبدالواحد رئيس الوحدة المحلية لقرية جرفس، خالد عبدالله عويس رئيس الوحدة المحلية لقرية سنهور البحرية

 مركز ومدينة يوسف الصديق

 محمد شعبان عبدالقادر رئيس الوحدة المحلية لقرية الشواشنة، محمد حلمي أحمد رئيس الوحدة المحلية لقرية النزلة، محمود عبد السيد مهدي رئيس الوحدة المحلية لقرية الحامولي، على شريف محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية قصر الجبالي، حسن عبدالحميد صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلي، عامر عبدالله السيد رئيس الوحدة المحلية لقرية قارون أحمد محمد إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لقرية كحك، زينب علي محمد رئيس الوحدة المحلية لقرية الريان.

تفاصيل حركة تنقلات رؤساء القرى بمركزي الفيوم وأطسا

محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات موسعة بالوحدات المحلية

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الفيوم حركة المحليات مركز يوسف الصديق مركز طامية مركز إبشواي مركز سنورس

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