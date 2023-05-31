اتحاد المستثمرين: السماح للمستثمر الأجنبي بالإقامة وفتح حساب مصرفي خلال التأسيس يدعم خطة الطروحات

قرارات مجلس الوزراء اليوم، رحب الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عضو المجلس الأعلى للاستثمار بموافقة مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، لافتا إلى أن هذا القرار وغيره من القرارات الصادرة اليوم، نقلة نوعية وخطوة إيجابية، ورسالة للمستثمرين الأجانب والمحليين بان التعقيدات التى كانت موجوده سابقا لم تعد موجودة، خاصة بعد توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بحل مشكلات تأسيس الشركات للأجانب وتقليل الوقت المبذول لإصدار التراخيص لمستويات قياسية.

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وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريحات خاصة لـ فيتو، أن القرار الجديد سيخدم الاستثمار الأجنبى المباشر، وكذلك الاستثمار الأجنبى غير المباشر، خاصة مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وهذه خطوة هامة لانجاح برنامج الطروحات، خاصة أن هذا القرار يأتى مكملا لقرارات أخرى لا تقل أهمية عن القرار الأخير بشان مدة إقامة المستثمر الاجنبى فى مصر حتى الانتهاء من تأسيس شركته.

وتابع، أنه يتبقى قرار آخر يجب ان يصدر خلال الأيام المقبلة ويتعلق بتوفير الأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين الأجانب بأسعار مخفضة وهو القرار المنتظر صدوره، بعد التوجه العام للحكومة بقيادة الرئيس السيسى والتى تسعى لحل جميع مشكلات الاستثمار المباشر وغير المباشر.

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبي الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفي، وذلك تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 مايو برئاسة رئيس الجمهورية.



ويستهدف ذلك التعديل منح المُستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إقامة مؤقتة لمدة عام "لغير السياحة"، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، وذلك بناءً على رؤية هيئة الاستثمار، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي.



قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه الأخير، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية فيخفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية.



كما استهدفت القرارات تعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

وفيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماررقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة.



تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات

وفي شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كافة الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني (قانون رقم15 لسنة 2004) وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وبشأن تخصيص الأراضي، تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. وفيما يتعلق بتصاريح مزاولة النشاط، تمت الموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم (40) و(41) و(42) المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وتم تكليف مجلس الوزراء بدراسة نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق، بما يضمن استقلاليتها، بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وكذا الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

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