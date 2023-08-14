البابا تواضروس يستقبل وفد نقابة الأطباء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين في المقر البابوي بالقاهرة، وفد النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء.

أعرب الأمين العام لنقابة الأطباء في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني لحرصه على استقبال وفد نقابة الأطباء، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.

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وأشاد الدكتور فريد بموقف قداسة البابا تواضروس الثاني تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.

ومن جهته رحب قداسة البابا تواضروس بوفد نقابة الأطباء، وأشار إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا هامًا لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.

مناهج التعليم

وأكد قداسة البابا تواضروس على أهمية أن تتضمن مناهج التعليم الأساسي موضوعات ترسخ قيمة وأهمية دور كل مهنة من المهن ليكون لدينا أجيال تعي قيمة المهن المختلفة وأهميتها للإنسان وللمجتمعات.

الطبيب يجب أن يكون حكيم

وألمح قداسة البابا تواضروس إلى اللقب الذي كان يطلق قديمًا على الطبيب وهو لقب "حكيم" مشيرًا إلى أنه كان يحمل مغرًى هامًا وهو أن دور الطبيب قبل أن يكون مهنيًّا يجب أن يتسم بالحكمة، وهو ما يكشف عن الأهمية الكبرى لدور الأطباء في المجتمع.

كما دار حوار حول التحديات التي تواجه الأطباء أثناء ممارسة عملهم، وأهمية أن تتوفر لهم بيئة مناسبة ليؤدوا هذا الدور على أكمل وجه.

وفي ختام اللقاء قدم وفد نقابة الأطباء درع النقابة لقداسة البابا تواضروس بينما أهداهم قداسته كتابًا عن رحلة العائلة المقدسة مكتوب بعشر لغات، ثم التقطت الصور التذكارية.