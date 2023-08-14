تنسيق الجامعات 2023، الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية
تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وتنشر فيتو الحدود الدنيا لكليات المرحلة الأولى للشعبة الأدبية:
ألسن كفر الشيخ 368
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 366.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 361
سياسة واقتصاد السويس 358
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
إعلام القاهرة 355
ألسن عين شمس 355
سياسة واقتصاد بني سويف 354.5
ألسن الفيوم 353.5
إعلام عين شمس 351.5
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
ألسن المنيا 349
إعلام المنوفية 349
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 345
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 345
إعلام بني سويف 345
إعلام جنوب الوادي 343
آثار دمياط 341
آثار القاهرة 340
آثار عين شمس 340
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 339.5
تربية بور سعيد 338.5
الاعاقة والتأهيل بني سويف 337
آثار الفيوم 337
آثار ولغات مطروح 336.5
آثار أسوان 335
آثار الأقصر 333.5
آثار سوهاج 331.5
تربية عين شمس 331
آثار جنوب الوادي 331
تربية الإسكندرية 330
تربية الزقازيق 329.5
تربية المنصورة 328.5
آداب العريش 327
تربية بنها 325.5
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 325.5
تربية طنطا 325.5
آداب القاهرة 325
تربية دمنهور 323.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 323.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 323.5
فنون جميلة (فنون) حلوان 322.5
تربية كفر الشيخ 321.5
تربية حلوان 319.5
تربية دمياط 318.5
تربية مطروح 318.5
تربية السويس 318.5
آداب عين شمس 317.5
تربية مدينة السادات 317
تربية بنات عين شمس 316
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 315.5
تربية الفيوم 315.5
تجارة دمياط 315
فنون جميلة (فنون) المنصورة 315
تربية أسوان 314
تجارة القاهرة 314
تجارة وإدارة أعمال حلوان 314
تجارة العريش 313.5
تربية المنيا 313
حقوق دمياط 312
آداب الإسكندرية 312
آداب حلوان 312
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 311.5
تربية بني سويف 310.5
تجارة الإسكندرية 310.5
تربية العريش 309.5
تربية أسيوط 309.5
تجارة عين شمس 309
تربية الوادي الجديد 308.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 308
تربية جنوب الوادي بالغردقة 308
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 308
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 308
آداب بنها 307
تربية جنوب الوادي 307
حقوق سوهاج 306.5
تربية سوهاج 306.5
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 305.5
تجارة جنوب الوادي 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5
دار العلوم القاهرة 304
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 303.5
حقوق بور سعيد 303.5
آداب انتساب موجه القاهرة 303.5
حقوق كفرالشيخ 302.5
آداب بنات عين شمس 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 302.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 302
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 301
فنون جميلة (فنون) المنيا 301
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 300.5
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 300.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 300.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 300
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 300
تجارة بنها 300
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 300
آداب انتساب موجه عين شمس 300
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 299.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 299.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5
آداب انتساب موجه العريش 299
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 299
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 299
آداب وعلوم إنسانية السويس 298.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 298
تربية طفولة مبكرة المنوفية 297.5
آداب دمياط 297
آداب الفيوم 297
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 297
آداب انتساب موجه الإسكندرية 297
تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5
آداب المنصورة 296.5
تجارة كفر الشيخ 296
تربية (طفولة) كفر الشيخ 296
تجارة بور سعيد 296
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 296
سياحة وفنادق الإسكندرية 295.5
آداب انتساب موجه حلوان 295.5
آداب طنطا 295.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 295.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 295.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5
تربية (طفولة) عين شمس 294.5
تجارة أسوان 294.5
تجارة طنطا 294
تجارة دمنهور 294
تربية نوعية القاهرة 293.5
تربية (طفولة) طنطا 293.5
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5
آداب الزقازيق 293.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5
آداب بور سعيد 293.5
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293
آداب أسوان 292.5
تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5
آداب انتساب موجه بنها 292.5
تجارة السويس 292
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292
تربية (طفولة) السويس 292
آداب كفر الشيخ 291.5
تجارة بني سويف 291.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5
حقوق القاهرة 291
تربية طفولة مبكرة القاهرة 291
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5
آداب دمنهور 290.5
حقوق المنيا 290
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290
تجارة مدينة السادات 289.5
تجارة أسيوط 289.5
تربية طفولة مبكرة دمنهور 289.5 درجة
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