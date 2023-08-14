صيدلة سوهاج من 372.5، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات الصيدلة على مستوى الجمهورية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أنها جاءت كالتالي:

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات الصيدلة

صيدلة سوهاج 372.5

صيدلة جنوب الوادي 370.5

صيدلة المنصورة 370

صيدلة أسيوط 369.5

صيدلة المنيا 369

صيدلة الزقازيق 369

صيدلة قناة السويس 368.5

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صيدلة طنطا 368.5

صيدلة القاهرة 368.5

صيدلة دمنهور 368.5

صيدلة الإسكندرية 368

صيدلة بورسعيد 368

صيدلة المنوفية 368

صيدلة بني سويف 368

صيدلة كفر الشيخ 368

صيدلة الفيوم 367.5

صيدلة عين شمس 367.5

صيدلة مدينة السادات 367

صيدلة ج الوادي الجديد 367

صيدلة حلوان 367

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.