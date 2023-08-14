نتيجة المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023، المنيا الأعلى في الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، حيث جاء الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكليات طب الأسنان

طب أسنان المنيا 374

طب أسنان الزقازيق 374

طب أسنان طنطا 374

طب أسنان كفر الشيخ 373.5

طب أسنان عين شمس 373.5

طب أسنان القاهرة 373.5

طب أسنان الإسكندرية 373.5

نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان



طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5

طب أسنان المنوفية 373.5

طب أسنان السويس 373

طب أسنان بني سويف 373

طب أسنان الفيوم 373



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تنسيق المرحلة الثانية 2023



وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

و أعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

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