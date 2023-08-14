الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023، ألسن قناة السويس الأعلى في الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كشفت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023، فيما يتعلق بالألسن على مستوى الجامعات المصرية عن تصدر كلية  ألسن قناة السويس بالإسماعيلية للحد الأدنى للقبول على مستوى الجمهورية فيما جاءت  ألسن الأقصر الأقل وذلك على النحو التالي: 

الحد الأدنى للقبول بكليات الألسن 

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 356.5
ألسن عين شمس 355
ألسن الفيوم 353.5
إعلام عين شمس 351.5
ألسن بني سويف 350.5
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 350
ألسن المنيا 349
إعلام المنوفية 349
ألسن أسوان 348
ألسن سوهاج 347.5
ألسن الأقصر 346.5

 

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

وأعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

 

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان   90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة  89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي  90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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الكليات الشاغرة لطلاب الأدبي في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 (انفوجراف)

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تنسيق الجامعات 2023، الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للشعبة العلمية

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية. 

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