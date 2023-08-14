سوهاج الأعلى، الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أنها جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 2023

طب سوهاج 387.5

هندسة بترول وتعدين السويس 386

طب دمياط 383

طب المنصورة 382.5

طب الزقازيق 382.5

طب فأقوس 381.5

طب أسيوط 381

طب الإسكندرية 381

طب أسنان جنوب الوادي 380.5

طب جنوب الوادي 380

طب كفر الشيخ 379.5

طب طنطا 379.5

طب القاهرة 379

طب الأقصر 379

طب المنيا 377.5

طب بورسعيد 377.5

طب المنوفية بشبين الكوم 377.5

طب بنها 377

طب عين شمس 377

طب حلوان 376

طب قناة السويس بالإسماعيلية 376

طب أسنان أسيوط 376

طب أسوان 375.5

طب أسنان المنصورة 375.5

طب السويس 375

طب بني سويف 375

طب الفيوم 375

طب الوادي الجديد 374.5

طب العريش 374.5



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تنسيق المرحلة الثانية 2023

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

و أعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.