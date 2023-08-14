الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

سوهاج الأعلى، الحدود الدنيا للقبول بكليات الطب 2023

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، موضحا أنها جاءت كالتالي:

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب 2023 

طب سوهاج 387.5
هندسة بترول وتعدين السويس 386
طب دمياط 383
طب المنصورة 382.5
طب الزقازيق 382.5
طب فأقوس 381.5
طب أسيوط 381
طب الإسكندرية 381
طب أسنان جنوب الوادي 380.5
طب جنوب الوادي 380
طب كفر الشيخ 379.5
طب طنطا 379.5
طب القاهرة 379
طب الأقصر 379
طب المنيا 377.5
طب بورسعيد 377.5
طب المنوفية بشبين الكوم 377.5
طب بنها 377
طب عين شمس 377
طب حلوان 376
طب قناة السويس بالإسماعيلية 376
طب أسنان أسيوط 376
طب أسوان 375.5
طب أسنان المنصورة 375.5
طب السويس 375
طب بني سويف 375
طب الفيوم 375
طب الوادي الجديد 374.5
طب العريش 374.5
 

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تنسيق المرحلة الثانية 2023 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أنه تقرر فتح باب التسجيل لطلاب تنسيق المرحلة الثانية اعتبارا من غد الثلاثاء 15 أغسطس ولمدة 5 أيام لتنتهى يوم 19 أغسطس الجارى.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة أن إجمالى عدد طلاب الشعبة العلمية 295445 طالبا بالمرحلة الثانية للتنسيق وبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية 90678 ألف طالب بإجمالى عدد طلاب المرحلة 350.133 ألف طالب.

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة العلمية من 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98%، فيما وصل الحد الأدنى للشعبة الأدبية من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

و أعلن الدكتور أيمن عاشور الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار  80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان   90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة  89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي  90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

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تنسيق الجامعات 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية بالدرجات

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ظهرت الآن، اعرف نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

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