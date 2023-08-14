مقتل جندي إسرائيلي من قوات النخبة في تدريبات عسكرية وسط تل أبيب

ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في البيان الصادر عنه اليوم الاثنين، أن جنديا من قواته من وحدة النخبة، قتل صباح اليوم، أثناء تدريبات بقاعدة عسكرية وسط إسرائيل.



مقتل جندي إسرائيلي في تدريبات عسكرية

وأضاف الجيش الإسرائيلي "سقط جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي صباح اليوم أثناء تدريباته في وسط البلاد".



وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن الجندي على ما يبدو فقد وعيه نتيجة الجفاف والإجهاد الحراري بسبب الحرارة التي سادت بالأمس.



ووصلت فرق طبية إلى مكان الحادث أجرت الإنعاش القلبي الرئوي للجندي، وفي النهاية أعلن وفاته.



وعقب الحادث أمرت السلطات العسكرية بوقف فوري لجميع تدريبات القوة والرجل على الأرض بغض النظر عن مكان التدريب ومنع ممارسة أي نشاط بدني شاق لمدة 24 ساعة.



من جانبها، فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيق في ملابسات الحادث، وفي نهاية التحقيق ستحال النتائج إلى النيابة العسكرية لفحصها.



وفي وقت سابق أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، عن إصابة 4 جنود نتيجة انقلاب مركبة عسكرية خلال رحلة روتينية في شمال إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية “وصفت جراح الجنود ما بين المتوسطة والطفيفة”.



إجلاء الجنود

وأوضح الجيش في البيان “أنه تم إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم”. مؤكدا أن ملابسات الحادث قيد التحقيق.



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