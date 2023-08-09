الرقابة المالية تطلق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل

تطلق الحكومة المصرية أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج الأسبوع المقبل وذلك بعد فترة كبيرة من الإعداد لهذه الوثيقة.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لإطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج، وذلك يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023.

تجدر الإشارة إلى أنه أطلقت مصر وثيقة تأمين على المصريين العاملين والمقيمين بالخارج بقسط سنوي 100 جنيه (6.4 دولار)، يمكن أن تغطي تكاليف نقل إعادة الجثمان حال الوفاة، أو صرف تعويضات للحوادث بمبالغ مالية محددة.

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وثيقة معاش بكرة

وكانت قد أطلقت مصر وثيقة معاش بكرة وهي وثيقة المعاش الأولى من نوعها في مصر التي تمنح عملاءها العديد من المزايا لتحقيق مستقبل آمن، وهى متاحة حصريًا لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال فروعه.



ويمكن للعميل تحديد قيمة القسط وفترات الدفع الخاصة بكل عميل دون القلق بشأن موعد استحقاق القسط التالي.







ومن أهم مزايا وملامح وثيقة معاش بكرة:





- تدفع الوثيقة مبلغا تقاعديا ويكون للشخص 3 اختيارات عند بلوغه سن الاستحقاق وهي: صرف المعاش دفعة واحدة، دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 سنوات أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 15 عاما.



- تدخل الوثيقة سحب نصف سنوي والجائزة تكون بزيادة قدرها 75% من مبلغ الدفعة الواحدة أو الدفعات الشهرية المضمونة.



- يتم إصدار الوثيقة بقسط وحيد ويمكن للعميل إضافة أقساط أخرى خلال مدة التأمين لزيادة قيمة مبلغ المعاش.



- يتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المتفق عليه.





حالات دفع المعاش المستحق للعميل:





- عند بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المحدد.



- في حالة وفاة المؤمن عليه خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.



- في حالة العجز الكلي الدائم للمؤمن عليه خلال مدة الوثيقة وقبل بلوغ تاريخ الاستحقاق.





شروط الحصول على وثيقة "معاش بكرة"





- أن يكون سن المؤمن عليه لا يقل عن 18 عاما، وألا يزيد عن 59 عاما.



- الحد الأدنى لعمر الوثيقة هو 5 سنوات، والحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه مصري والحد الأقصى هو 60.000 جنيه مصري لكل وثيقة خلال العام.



- يمكن للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق.



- يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه "50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما" أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه.



- لا يشترط إجراء كشف طبي لوثيقة معاش بكرة لكل الأعمار وكل الأعمال ومبالغ التأمين.