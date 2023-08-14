تنسيق الجامعات 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من القبول بالجامعات، حيث جاءت نتيجة كليات الشعبتين العلمية والأدبية بالدرجات كالتالي:

نتيجة تنسيق الشعبة العلمية للمرحلة الأولى

كلية الطب 374.5

كلية طب الأسنان 373

العلاج الطبيعي 369.5

الصيدلية 367

الهندسة 348.5

التخطيط العمراني 342.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

نتيجة تنسيق الشعبة الأدبية

الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5

الألسن 346.5

الإعلام 343

الآثار 331

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب الذين تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وعددهم 2703 طلاب.

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كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وبلغوا 112 ألفا و240 طالبا مقسمين على الشعبتين العلمية علوم بـ 22304 طلاب والهندسية 15013 والأدبية 47973.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2023، إذ بلغوا 112 ألفا و240 طالبا تقدموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مقسمين على الشعبتين العلمية بـ 22304 طلاب والأدبية 47973 طالبا، بينما تخلف 2703 طلاب عن تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى.

تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، مساء يوم الخميس 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

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