الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية بالدرجات

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من القبول بالجامعات، حيث جاءت نتيجة كليات الشعبتين العلمية والأدبية بالدرجات كالتالي:

 

نتيجة تنسيق الشعبة العلمية للمرحلة الأولى 

كلية الطب 374.5

كلية طب الأسنان 373

العلاج الطبيعي 369.5

الصيدلية 367

الهندسة 348.5

التخطيط العمراني 342.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية 

نتيجة تنسيق الشعبة الأدبية

الاقتصاد والعلوم السياسية 354.5

الألسن 346.5

الإعلام 343

الآثار 331

 

تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب الذين تخلفوا عن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات وعددهم 2703 طلاب.

Advertisements

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب المتقدمين برغباتهم خلال المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات وبلغوا 112 ألفا و240 طالبا مقسمين على الشعبتين العلمية علوم بـ  22304 طلاب والهندسية 15013 والأدبية  47973.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، عن عدد الطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى في تنسيق الكليات 2023، إذ بلغوا 112 ألفا و240 طالبا تقدموا بتسجيل رغباتهم بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مقسمين على الشعبتين العلمية بـ 22304 طلاب والأدبية 47973 طالبا، بينما تخلف  2703  طلاب عن تسجيل رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى.

 

تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 

وأغلق موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الأولى، مساء يوم الخميس 10 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، ومن المقرر أن يتم ترشيح الطلاب للكليات وفقا لآخر تعديل في الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وسجل الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 22304، وبالنسبة لطلاب الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013، والشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، ويبلغ عدد الطلاب 74923، وبذلك يكون الإجمالي 112240 طالب بالمرحلة الأولى للتنسيق.

 

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة فيتو أكبر تغطية لكافة الأخبار المتعلقة بـتنسيق الجامعات 2023 والشروط الخاصة للالتحاق بالجامعات "الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، الدولية، جامعات بقانون خاص، جامعات باتفاقيات دولية والمعاهد العليا".

وتضم تغطية تنسيق الجامعات 2023 على بوابة فيتو وصفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا ترشيح الجامعات الخاصة والأهلية المناسبة لقدرات الطلاب المالية ومجموعهم في الثانوية العامة إلى جانب أهم البرامج الدراسية المهمة والمطابقة لسوق العمل من خلال متخصصين فى المجالات المختلفة.

txt

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

txt

مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2023 والحدود الدنيا للمرحلة الثانية

حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.


 

تنسيق الجامعات 2023 تنسيق المرحلة الاولي موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 تنسيق المرحلة الأولى 2023 نتيجة تنسيق المرحلة الاولي إعلان نتيجة المرحلة الأولى مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى تفاصيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات موعد المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق الشعبة العلمية للمرحلة الأولى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

مواد متعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قائمة الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة

تأكيداً لانفراد فيتو، مد المرحلة الأولى لـ تنسيق الجامعات 2023 حتى الخميس القادم

تنسيق الجامعات 2023، 82 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي: 19 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مشاهير التيك توك واليوتيوب على أرض المحروسة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية