ظهرت الآن، اعرف نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى

تنسيق المرحلة الأولى 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات الشعبة الأدبية بالمرحلة الأولى الاقتصاد والعلوم السياسية 86.46٪، الألسن 84.51%، الإعلام 83.63%، الآثار 80.73%.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، الحد الأدنى للقبول بالقطاع الطبي لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة، وجاء الحد الأدنى لكلية الطب البشرى 91.34 %، والحد الأدنى لطب الفم والأسنان 90.97% والحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة 89.51% والحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعي 90.12%، بينما جاء الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة 85%.

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ويمكن معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، من خلال موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنــــــــا.

مصروفات الجامعات الخاصة 2023

وأعلنت عدد من الجامعات الخاصة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي كشفت عن وجود زيادة كبيرة في أسعار بعض الكليات بالجامعات الخاصة تتراوح من ٤ إلى ٧ آلاف جنيه عن العام الماضي.

مصاريف جامعة مصر الدولية 2024

وأعلنت جامعة مصر الدولية الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 للمصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالكليات المتاحة، إذ تعتمد تلك الجامعة في قبولها للطلاب على اجتيازهم امتحان اللغة الإنجليزية واجتياز اختبارات الجدارة.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الصيدلة هي 55.125 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و55.125 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية طب الأسنان هي 100.625 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و100.625 ألف جنيه للتيرم الثانى + 18000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الألسن هي 35.700 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و35.700 ألف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية إدارة الأعمال والتجارة الخارجية هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية علوم الحاسب الآلي هي 50.000 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و50.000 الف جنيه للتيرم الثانى + 11000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الهندسة هي 47.300 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و47.300 ألف جنيه للتيرم الثانى + 12000 جنيه مصرى مصاريف التقديم.

مصاريف جامعة مصر الدولية لكلية الإعلام هي 49.350 ألف جنيه مصري للتيرم الأول و49.350 ألف جنيه للتيرم الثانى + 15000 جنيه مصري مصاريف التقديم.



رسوم اختبارات التقديم وتحديد المستوى بجامعة مصر الدولية

وأعلنت جامعة مصر الدولية أن رسوم اختبارات التقديم وتحديد المستوى: 1350 جنيهًا مصريًا (غير قابلة للاسترداد)، وبالنسبة للطلبة المسجلين، فإن الرسوم قابلة للزيادة السنوية بنسبة 5٪ كحد أقصى.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وتستعرض فيتو معكم فيما يأتي مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024 للحاصلين على الثانوية العامة من الطلاب المصريين:

مصروفات كلية الطب البشري في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 155 ألف جنيه.

مصروفات كلية طب الأسنان في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 145 ألف جنيه.

مصروفات كلية الصيدلة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلاج الطبيعي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 95 ألف جنيه.

مصروفات كلية التمريض في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية العلوم الصحية التطبيقية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 50 ألف جنيه.

مصروفات كلية التكنولوجيا الحيوية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 70 ألف جنيه.

مصروفات كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 75 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة العربية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال الشعبة الإنجليزية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة العربية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الإدارة والاقتصاد الشعبة الإنجليزية في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 55 ألف جنيه.

مصروفات كلية الآثار والإرشاد السياحي في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 40 ألف جنيه.

مصروفات كلية التربية الخاصة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 2024: 40 ألف جنيه.



مصاريف جامعة MSA

وتنشر فيتو فيما يأتي مصاريف جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب للعام الدراسي الجديد 2024:

مصاريف كلية علاج طبيعي بجامعة MSA

- الفئة الأولى: 98.210 جنيه (الفصل الأول 39.300 جنيه – الفصل الثاني 58.910 جنيه ).

- الفئة الثانية:112.240 جنيه (الفصل الأول 44.900 جنيه – الفصل الثاني 67.340 جنيه ).

الفئة الثالثة: 140.300 جنيه (الفصل الأول 56.100 جنيه – الفصل الثاني 84.200 جنيه ).

مصاريف كلية إعلام بجامعة MSA

- الفئة الأولى: 65,840 جنيه (الترم الأول 26,300 جنيه – الترم الثاني 39,540 جنيه ).

- الفئة الثانية: 75,240 جنيه (الترم الأول 30,100 جنيه – الترم الثاني 45,140 جنيه ).

- الفئة الثالثة: 94,050 جنيه (الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,450 جنيه ).

مصاريف كلية طب أسنان بجامعة MSA

الفئة الأولى: 170,170 جنيه (الترم الأول 102,100 جنيه – الترم الثاني 68,070 جنيه ).

الفئة الثانية: 180,180 جنيه (الترم الأول 108,100 جنيه – الترم الثاني 72,080 جنيه ).

الفئة الثالثة: 200,200 جنيه (الترم الأول 120,100 جنيه – الترم الثاني 80,100 جنيه ).

مصاريف كلية الصيدلة بجامعة MSA

الفئة الأولى: 93,940 جنيه (الترم الأول 37,600 جنيه – الترم الثاني 56,340 جنيه ).

الفئة الثانية: 107,360 جنيه (الترم الأول 42,900 جنيه – الترم الثاني 64,460 جنيه ).

الفئة الثالثة: 134,200 جنيه (الترم الأول 53,700 جنيه – الترم الثاني 80,500 جنيه ).

مصاريف كلية الهندسة بجامعة MSA

الفئة الأولى: 75,670 جنيه (الترم الأول 30,300 جنيه – الترم الثاني 45,370 جنيه ).

الفئة الثانية: 86,480 جنيه (الترم الأول 34,600 جنيه – الترم الثاني 51,880 جنيه ).

الفئة الثالثة: 108,100 جنيه (الترم الأول 43,200 جنيه – الترم الثاني 64,900 جنيه ).

مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة MSA

الفئة الأولى: 78,540 جنيه (الترم الأول 31,400 جنيه – الترم الثاني 47,140 جنيه ).

الفئة الثانية: 89,760 جنيه (الترم الأول 35,900 جنيه – الترم الثاني 53,860 جنيه ).

الفئة الثالثة: 112,200 جنيه (الترم الأول 44,900 جنيه – الترم الثاني 67,300 جنيه ).

مصاريف كلية علوم الحاسب بجامعة MSA

الفئة الأولى: 69,130 جنيه (الترم الأول 27,700 جنيه – الترم الثاني 41,430 جنيه ).

الفئة الثانية: 79,000 جنيه (الترم الأول 31,600 جنيه – الترم الثاني 47,400 جنيه ).

الفئة الثالثة: 98,750 جنيه (الترم الأول 39,500 جنيه – الترم الثاني 59,250 جنيه ).

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023

وترصد فيتو في السطور التالية، مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2023-2024 للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023، كما يلي.

- كلية الطب والجراحة: 140 ألف جنيه.

- كلية طب الأسنان: 110 آلاف جنيه.

-كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه «فارم»، و100 ألف جنيه «كلينكال».

- كلية العلاج الطبيعي: 75 ألف جنيه.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 42 ألف جنيه.

- كلية التمريض: 30 ألف جنيه، والتمريض التخصصي 35 ألف جنيه.

- كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

-كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: 40 ألف جنيه.

- كلية الفنون التطبيقية: 44 ألف جنيه.

-كلية الاقتصاد: قسم عربي 33 ألف جنيه.

- كلية اللغات والترجمة: 35 ألف جنيه «إنجليزي»، و30 ألف جنيه «عربي».

- كلية التربية: 30 ألف جنيه «عربي - إنجليزي - حاسب آلي».

- كلية السياحة والفنادق: 25 ألف جنيه.

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