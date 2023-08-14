الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يشهد تدشين مبادرة لا للبلاستيك للحد من استخدامه

جانب من تدشين المبادرة،
جانب من تدشين المبادرة، فيتو

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ، في حضور فعالية إطلاق المبادرة التي تنفذها جمعية الشابات المسلمات، تحت شعار "لا للبلاستيك" ضمن المبادرة الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك آحادي الاستخدام.

جاء ذلك في حضور: زينب عبد الحميد رئيس الجمعية، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتورة أسماء سامي مدير عام الإدارة العامة للبيئة بالمحافظة، وأمل أبو عزوز وكيل مديرية التضامن، وهاني الجويلي رئيس المدينة، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ومسؤولي عدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية العاملة في مجال البيئة.

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وفي كلمته نقل نائب المحافظ تحيات وتقدير المحافظ "د. محمد هاني غنيم" للقائمين والمشاركين في الفعالية التي تستضيفها جمعية الشابات، مشيراُ إلى ترحيب المحافظة وأجهزتها بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمثل تلك الفعاليات والمبادرات، خاصة هذه المبادرة التي تستهدف زيادة الوعي المجتمعي بمخاطر وأضرار البلاستيك، ولفت الانتباه إلى أهمية تعديل السلوكيات والعادات الاستهلاكية غير المستدامة، فضلًا عن تشجيع أفراد المجتمع على استخدام بدائل صحية وبيئية آمنة وجيدة.

تضمنت الفعالية، التي قدمها محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام، استعراض للأضرار البيئية والصحية التي تنجم عن الاستخدام المفرط للمنتجات البلاستيكية، وحجم ونوعية منتجات داخل في صناعتها مادة البلاستيك من الملابس وأدوات المطبخ.

كما استعرض الجانب التشريعي والقانوني والجهود المبذولة  لحظر استخدام البلاستيك والتوعية بمخاطره على الصحة العامة والبيئية والاحتباس الحراري والانبعاثات الضارة وغيرها، والعمل على تشجيع المواطنين وتوعيتهم بتقديم حزمة من النصائح والإرشادات، مثل: استخدام بدائل للبلاستيك صديقة للبيئة، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر المستطاع، وفصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها.

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