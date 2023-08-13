الأحد 13 أغسطس 2023
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محافظات

خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة إلى 230 درجة في بني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم، فيتو

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 إلى 230 درجة للعام الدراسي 2023/2024م.

وذلك حرصًا على تخفيف العبء على كاهل أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وذلك في ضوء مراعاة كثافة الفصول  المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم لاعتماد المذكرة التي تقدم بها، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي المقبل.

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 حيث أوضح وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين لإمتحان الشهادة الإعدادية 56283 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الناجحين 51804 في حين يبلغ عدد الفصول المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على مستوى مدارس المديرية 345 فصلًا،..

وذلك بعد النزول بالحد الأدني للقبول بمقدار3 درجات، بجانب الموافقة على قبول الطلاب بمدارس "الخدمات" للثانوي العام بمجموع يقل "30 درجة"عن مجموع القبول بتنسيق الثانوي العام.

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