الخميس 10 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2023، قائمة بكليات ومعاهد لا ينطبق عليها التوزيع الجغرافي

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق الجامعات 2023، يواصل طلاب الثانوية العامة تسجل رغبات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023، حيث تنتهي المرحلة الأولى  مساء وفقا لبيان وزارة التعليم العالي، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى مطلع الأسبوع المقبل.

ويبحث عدد من الطلاب عن الكليات والمعاهد التي لا ينطبق عليها التوزيع الجغرافي خلال تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة. 

 

كليات ومعاهد لا ينطبق عليها التوزيع الجغرافي

• كليات التربية والتربية النوعية وشعبهم.

• كلية البنات جامعة عين شمس «تربية، تربية رياضة، تعليم ابتدائي وطفولة».

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• المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية.

• الكليات التي تقبل طبقا للتوزيع الإقليمي وليس الجغرافي.

• المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية.

• المعاهد الخاصة.

•  طلاب المدارس ذات الطبيعة الخاصة «المتفوقين، المكفوفين، الحربية، الثانوية العسكرية،الداخلية، البالية والثانوية الرياضية».

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن ١٠٨ آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني  للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.

وأضاف السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى حتى مساء اليوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

التعليم العالي: ١٠٨ آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

التعليم العالي: 108 آلاف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

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