تراجع إيرادات السينما أمس، و"مرعي البريمو" في المقدمة

تراجعت إيرادات السينما المصرية أمس الأحد، وجمعت ثمانية أفلام مصرية إيرادات لم تكمل مليوني جنيه، حيث بلغ إجمالي الإيرادات مليونا و971 ألف جنيه في تراجع كبير للإيرادات منذ بداية موسم الصيف.

استقرار ثلاثي المقدمة

كعادة الأسبوع الأخير حافظ الثلاثة الأوائل على ترتيبهم، حيث جاء في المركز الأول محمد هنيدي بفيلمه “مرعي البريمو”، وجمع أمس الأحد إيرادات بلغت 556 ألف جنيه.

في حين جاء في المركز الثاني محمد رمضان بفيلمه “ع الزيرو”، وهو المركز الذي يحافظ عليه رمضان منذ عرض فيلمه، وجمع بالأمس إيرادات بلغت 494 ألف جنيه.

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وبفارق قليل جاء وراءهم فيلم “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، الذي حافظ على المركز الثالث رغم مرور أكثر من 6 أسابيع على بداية عرضه، وحقق إيرادات بلغت 437 ألف جنيه.

فيلم “مرعي البريمو” بطولة محمد هنيدي، غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، فكرة محمد هنيدي، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

وفيلم “ع الزيرو” بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، إيمي إسلام، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وفيلم بيت الروبي من تأليف ريم القماش ومحمد الدباح، ويشارك في بطولة الفيلم العديد من الفنانين مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، منهم: نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا، مصطفى أبو سريع، محمود السيسي، شريف دسوقي، حاتم صلاح، سارة عبد الرحمن.

مجموعة المنتصف

وفي منتصف جدول الإيرادات جاءت ثلاثة أفلام، على رأسها فيلم “مستر اكس” لأحمد فهمي، حيث احتفظ بالمركز الرابع وحقق إيرادات بلغت 173 ألف جنية، وجاء ورائه ي المركز الخامس فيلم “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن وحقق 139 ألف جنية، في أسبوع عرضه الأول، وفي المركز السادس جاء فيلم “البعبع” لأمير كرارة محققًا 107 ألف جنية.

أفلام المؤخرة

وفي مؤخرة الجدول جاء فيلمي “تاج” و"مطرح مطروح"، حيث احتل “تامر حسني” المركز السابع بفيلم “تاج” بعدما حقق إيرادات متواضعة بلغت 60 ألف جنية فقط، وجاء ورائه في المركز الأخير فيلم “مطرح مطروح” الذي لم تكمل إيراداته ألف جنية واكتفى بتحقق 998 جنية فقط.