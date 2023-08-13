جامعة بنها الأهلية تحذر أولياء الأمور والطلاب من الوسطاء

ناشدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها تزامنا مع بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أولياء الأمور والطلاب أنه في حالة محاولة تلقى أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء في عمليات القبول بالجامعة والتي انطلقت بالتسجيل الإلكتروني للالتحاق بكلياتها حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد بضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب.

وأكدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيانها أنها غير مسئولة عن أي تقديم ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التسجيل الإلكتروني خارج الصفحة الرسمية للجامعة والرابط المعتمد للتسجيل الإلكتروني.

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وشددت إدارة الجامعة أنها لا تتعامل مع مكاتب في الداخل أو الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة بنها الأهلية وأن أعمال التسجيل الإلكتروني ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 مستمرة عبر القنوات الرسمية ورابط التسجيل الإلكتروني حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال العدد.

أشارت الجامعة في بيانها أن وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور خلال فترة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 هي المعلنة بكافة المنصات الخاصة بالجامعة علي التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل والتي تتمثل في

البريد الإلكتروني: info@bnu.edu.eg

موقع الجامعة الرسمي: https://bnu.edu.eg

رقم المحمول: 01205223222

أكد البيان لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة أنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب به

وأن التقديم عن طريق موقع الجامعة الرسمى ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ويتم التعامل مع الطالب عن طريق البريد الإلكتروني للطالب والمسجل بطلب التقديم ودفع الرسوم عن طريق إذن دفع يسدد بالبنك المختص يُستخرج من الجامعة فقط ولا يتم التعامل بأي طريقة أخرى.

وأكد البيان أنه في حالة محاولة تلقى أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء ضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب مشددا على عدم التواصل على الأرقام الشخصية الخاصة بالعاملين بالجامعة والتواصل فقط عن طريق القنوات الرسمية.