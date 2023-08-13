الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة بنها الأهلية تحذر أولياء الأمور والطلاب من الوسطاء

جامعة بنها الاهلية،
جامعة بنها الاهلية، فيتو

ناشدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيان لها تزامنا مع بدء تنسيق الجامعات الأهلية 2023 أولياء الأمور والطلاب أنه في حالة محاولة تلقى أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء في عمليات القبول بالجامعة والتي انطلقت بالتسجيل الإلكتروني للالتحاق بكلياتها حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال الأعداد بضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب. 

محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

أوقاف القليوبية تفتتح مسجد بعد تجديده بتكلفة 2 مليون جنيه

وأكدت جامعة بنها الأهلية بالعبور في بيانها أنها غير مسئولة عن أي تقديم ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وفتح باب التسجيل الإلكتروني خارج الصفحة الرسمية للجامعة والرابط المعتمد للتسجيل الإلكتروني.

Advertisements

وشددت إدارة الجامعة أنها لا تتعامل مع مكاتب في الداخل أو الخارج مخول لها التحدث باسم جامعة بنها الأهلية وأن أعمال التسجيل الإلكتروني ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 مستمرة عبر القنوات الرسمية ورابط التسجيل الإلكتروني حتى 24 أغسطس الجاري أو اكتمال العدد. 

أشارت الجامعة في بيانها أن وسائل التواصل الرسمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور خلال فترة تنسيق الجامعات الأهلية 2023 هي المعلنة بكافة المنصات الخاصة بالجامعة علي التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل والتي تتمثل في 
البريد الإلكتروني:  info@bnu.edu.eg
موقع الجامعة الرسمي: https://bnu.edu.eg
رقم المحمول: 01205223222
أكد البيان  لأولياء الأمور والطلاب الراغبين في الإلتحاق بالجامعة أنه لا وساطة بين الطلاب أو أولياء الأمور وجامعة بنها الأهلية في عملية التقديم بأوراق التحاق الطلاب به
وأن التقديم عن طريق موقع الجامعة الرسمى ضمن أعمال تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ويتم التعامل مع الطالب عن طريق البريد الإلكتروني للطالب والمسجل بطلب التقديم ودفع الرسوم عن طريق إذن دفع يسدد بالبنك المختص يُستخرج من الجامعة فقط ولا يتم التعامل بأي طريقة أخرى.

وأكد البيان أنه في حالة محاولة تلقى أي اتصال من أشخاص يدعون أنهم وسطاء ضرورة إبلاغ الشرطة لعدم تعرضهم لأي محاولة نصب مشددا على عدم التواصل على الأرقام الشخصية الخاصة بالعاملين بالجامعة والتواصل فقط عن طريق القنوات الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القليوبية اوقاف القليوبية جامعة بنها الاهلية بالعبور جامعة بنها الاهلية جامعة بنها

مواد متعلقة

بيطري بنها: إنقاذ قطة شارع كفيفة وأخرى مصابة في حادث

محافظ القليوبية في جولة لمدينتي بنها وشبرا الخيمة لتفقد مشروع ممشى النيل

حبس 3 عاطلين 4 أيام بتهمة حيازة مواد مخدرة في بنها

فى إطار مبادرة احنا معاك، جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

السجن المشدد 5 سنوات لمعلم ابتز موظفة بصور خاصة لها

Advertisements

منوعات

المزيد

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

معدل البطالة بين الشباب خلال عام 2022 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية