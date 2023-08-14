الإثنين 14 أغسطس 2023
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خارج الحدود

انطلاق المفاوضات بين القوى المدنية السودانية اليوم في إثيوبيا

قوى الحرية التغيير،
قوى الحرية التغيير، فيتو

تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، اجتماعا للقوى المدنية والسياسية في السودان، سعيا لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد.
 
 مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا 

وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.
 
ومن جانبه تحدث المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم  الاثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.
 

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 تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع

وتجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة لعناصر قوات الدعم السريع السريع بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.

 وكبدت الحرب التي اندلعت منذ شهور بين قوات الجيش والدعم السريع السودان خسائر فادحة، أبرزها تقلص مساحة الأراضي المزروعة من ٦ مليون فدان إلى ٢ مليون فقط

وفي هذا السياق قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، إن الحرب التي اندلعت في الخرطوم منذ عدة أشهر هي السبب الرئيسي وراء تعطل جميع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية في البلاد.

 
الحرب المدمرة تزيد من معاناة الشعب السوداني

 وأكد السفير محمد الشاذلي، أنه كلما طال أمد الحرب في السودان، زادت معاناة الشعب جراء الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها البلاد، التي تعاني أساسا من أزمات اقتصادية متلاحقة.
 

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