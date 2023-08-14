الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

عايره بحبس والده

تفاصيل مقتل نجار موبيليا على يد طالب تمريض في الدقهلية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أقدم طالب بكلية التمريض على التخلص من نجار موبيليا طعنًا باستخدام مطواة بقرية كفر الترعة القديم مركز شربين محافظة الدقهلية على إثر تهديده له بحبس والده.

ونشبت مشادة كلامية بين الطالب والنجار على إثر قيام المجني عليه بمعايرة المتهم بحبس والده في إحدى القضايا وجرى التحفظ على الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي وضبط المتهم.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من مستشفى شربين المركزي بوصول"محمد محمد رزق أحمد العشري"، 17 عامًا، نجار موبيليا ومقيم قرية كفر الترعة القديم، مصابًا بجرح طعني نافذ منتصف الصدر وتوفي عقب وصوله.

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انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين وبالفحص وسؤال والد المصاب، 54 عامًا، اتهم"عمرو.خ.ح"، 20 عامًا، طالب بالفرقة الثانية بكلية التمريض جامعة المنصورة، ومقيم بذات القرية بالتعدي على نجله بالضرب مستخدمًا آلة حادة "مطواة"، على إثر نشوب مشادة كلامية بينهما لمعايرة المجني عليه للمتهم لحبس والده بإحدى القضايا.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عوده، رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وتعيين الخدمات الأمنية بالقرية لملاحظة الحالة.

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اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية المباحث الجنائية جامعة المنصورة محافظة الدقهلية مدير المباحث الجنائية مشرحة مستشفي المنصورة الدولي

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