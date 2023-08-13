مقتل وإصابة 7 أشخاص وتدمير 3 مبان في انفجار بولاية بنسلفانيا الأمريكية (فيديو)

لقي ما لا يقل عن 4 أشخاص حتفهم وأصيب 3 آخرون في انفجار منزل بمنطقة بلوم إحدى ضواحي بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا، شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السلطات المحلية، إن الانفجار أدى إلى تدمير 3 مبان، وألحق أضرارًا بما لا يقل عن 12 مبنى آخر، في الوقت الذي لا يزال فيه أحد الأشخاص في عداد المفقودين.

انفجار كبير بأحد المنازل في ولاية #بنسلفانيا الأمريكية يودي بحياة شخص وفقدان 3 آخرين، إضافة لاحتراق عدة منازل مجاورة بدون معرفة السبب#OrientPlus pic.twitter.com/O5XdDyChrB — Orient أورينت (@OrientNews) August 13, 2023

انفجار منزل في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

وأفادت المتحدثة باسم مقاطعة أليجني آمي داونز، بأن المستجيبين لحالات الطوارئ، أفادوا بأن أشخاصًا حوصروا تحت الأنقاض بعد انفجار أحد المنازل على ما يبدو؛ ما أدى إلى إشعال النيران في منزلين آخرين.

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وأشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى أنه خلال العمل على إخماد الحريق، تم تقييم حالة أكثر من 20 من رجال الإطفاء الصحية، على أنهم أصيبوا بالإنهاك الحراري.

▶️ وفاة أربعة أشخاص وتدمير ثلاثة منازل إثر انفجار هائل في منزل بولاية بنسلفانيا الأمريكية.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/Yywo5ipmP4 — مركز الأخبار (@omantvnews) August 13, 2023

وقال أحد السكان، الذين تضررت منازلهم، إن الأمر كان أشبه بانفجار قنبلة، مشيرًا إلى أن المشهد بدا وكأنه ساحة حرب.

بايدن يعلن هاواي "منطقة كوارث" ويدفع بقوات الحرس الوطني

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الماضي هاواي "منطقة كوارث"، وذلك بعد الحرائق الأخيرة التي ضربت المنطقة.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم - منذ الأربعاء- في حرائق غابات لا تزال مشتعلة بولاية هاواي الأمريكية، في حين أتت الحرائق على المدينة بالكامل، مما أدى إلى إجلاء الآلاف ولجوء بعض السكان إلى البحر هربا من النيران.

حرائق الغابات في ولاية هاواي الأمريكية

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في هاواي بأنها أجلت السكان من نحو 13 منطقة، وأضافت أن الحرائق أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 2600 شخص، في وقت تتواصل فيه جهود إخماد الحرائق.

بايدن ينشر الحرس الوطني في هاواي

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر الحرس الوطني في الولاية وتخصيص كل الموارد الفدرالية المتاحة هناك لمكافحة الحرائق.

وأفادت السلطات بأنها نقلت المصابين إلى المستشفيات وهم يعانون حروقا ومشكلات في التنفس، وجرى إعلان حالة الطوارئ في كل من ماوي وبيج آيلاند.

وأشارت مساعِدة حاكم الولاية سيلفيا لوك إلى أن المستشفيات عاجزة عن استيعاب عدد المصابين بحروق أو أولئك الذين تنشقوا الدخان، مشددة على أن الوضع مأساوي، وتسعى السلطات إلى نقل المصابين لجزر أخرى.