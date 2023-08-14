التحقيقات في حادث مصرع شاب بالعياط: لا توجد شبهة جنائية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد في مدينة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن الشاب صدمه قطار بمدينة العياط خلال عبوره السكة الحديد.

حادث قطار العياط

وبسؤال أفراد أسرته، لم يشتبهوا في الواقعة جنائيًّا، كما استمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق.

وكان مركز شرطة العياط، قد تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمصرع شاب حال عبوره شريط السكة الحديد بدائرة المركز.

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رائحة كريهة بالهرم

وعلى الجانب الآخر، تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة متحللة داخل شقة سكنية في ظروف غامضة بمنطقة الهرم.

وعثر رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة على جثة متحللة داخل شقة بمنطقة الهرم في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر باب الشقة.

جثة متحللة بشقة الهرم

وبالفحص تبين العثور على جثة متحللة داخل غرفة النوم، وعدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة وجميع منافذ الشقة سليمة، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المترددين عليه، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.