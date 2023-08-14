الانتخابات الرئاسية 2024، تعرف على المستندات المطلوبة للترشح

الانتخابات الرئاسية 2024، حدد القانون المستندات المطلوبة من أي مرشح للانتخابات الرئاسية عند التقدم بطلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية.

مواعيد التقدم بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية

ونظم ذلك القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تنص المادة (12) على: يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

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ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

نماذج التزكية في الانتخابات الرئاسية

1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

إقرار الجنسية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

إقرار الذمة المالية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 – التقرير الطبب الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبي على المترشح.

9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

نص القسم الدستوري لرئيس الجمهورية

ونصت المادة 144: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.

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